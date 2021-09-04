Из-за засорённости ливневок при каждом сильном дожде в городе всегда потоп, воде просто некуда сходить. При вскрытии ливневого бетонного коллектора на улице Абазинская рабочие обнаружили, что она в основном засорена и пробита сильной корневой системой камфорных деревьев, которые растут поблизости.

Как рассказал замначальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Руслан Авидзба, для того, чтобы привести в порядок коллектор, рассматривалось несколько вариантов работ, с возможным сохранением нависающих деревьев.

«Из двух зол выбирают меньшее, если бы оставили деревья и пошли по пути обрезки корней, которые со временем опять прорастут через бетон, вся работа была бы абсолютно бесполезной. Поэтому было принято решение выкорчевать корни и сделать нормальный ливневый коллектор, чтобы несколько десятилетий нас не беспокоил», – сказал Руслан Авидзба.

Кроме того, как рассказывают местные жители, корни не только изуродовали тротуар, но и их домам нанесли вред, по стенам пошли трещины. Они отмечают, что обыватели, случайные прохожие и комментаторы в социальных сетях, не знают об их неудобствах, связанных с постоянными подтоплениями, но берутся рассуждать о судьбе деревьев. Администрация столицы не раз сообщала о том, что вырубка деревьев в городе производится только по согласованию с экологами.

«Демонтаж показал, что корневая система деревьев находится посередине перекрытия ливневки. К сожалению, деревья попали под сруб. Другого выхода нет, ливневку необходимо почистить. Там кроме ливневки идут другие коммуникации – связь и свет. Администрация обещает посадить новые деревья, озеленить улицу», – сказал зампредседателя Госкомитета по экологии Мурман Соломко.

Инженер по благоустройству Администрации Сухума Кама Кутелия отметила, что после завершения работ по укладке ливневого коллектора, на улице Абазинской будут высажены новые деревья с менее мощной корневой системой.

«Стратегически правильно выбранные деревьев для посадки в черте города – наша главная задача, чтобы мы не столкнулись впоследствии с теми проблемами, которые возникают сейчас. Сегодня возникает острая необходимость постепенного вытеснения старовозрастных деревьев и омолаживания зеленых насаждений, что мы и планируем сделать на улице Абазинская. Мы сейчас работаем над улицей Абазинская, где хотим провести реконструкцию аллейных рядов. Максимально стараемся сохранить наших старцев, и произвести омолаживание, досадить молодые деревья. Какие деревья это будут, мы пока решаем с экологами, но это будут деревья габидуально схожие с камфорным лавром. Хочу выразить благодарность нашим горожанам, которые переживают за наш город, за каждое дерево. Ни одно дерево без заключения экологов МУП «Благоустройством» спилено не было. Каждое дерево, которое мы вынуждены были потерять, заменим обязательно на новое. Еще хотелось бы разбавить нашу зелень с цветущими низкорослыми деревьями, которые цветут по девять-десять месяцев в году. Хочу сказать, что улица Абазинская будет не только зеленая, но и цветущая», – сказала Кутелия.

При этом она отметила, что в Департамент жилищно-коммунального хозяйства в неделю поступает порядка десяти-пятнадцати заявлений от горожан с просьбой спилить то или иное дерево. И если бы все эти обращения находили поддержку Администрации, то в городе почти не осталось бы зеленых насаждений. Так что в данном случае, городской ЖКХ выступает в роли хранителя деревьев.

Кама Кутелия сообщила, что Администрация города планирует омоложение зеленых насаждений не только вдоль улиц, но и в парках, и скверах столицы.



Об этом сообщает сайт столицы.