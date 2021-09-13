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Абхазия Информ

В СУХУМЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВА УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Новости Понедельник, 13 сентября 2021 21:54
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В СУХУМЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВА УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Сухум. 13 сентября 2021. Абхазия-Информ. Граждане Российской Федерации, проживающие постоянно или временно в Абхазии, могут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва 19 сентября.  

В Абхазии организовано девять участков для голосования. Из них два участка располагаются в Сухуме по адресам:

г. Сухум, проспект Аиааира, д. 33, здание средней школы № 10,

г. Сухум, ул. Картозия, д. 6, здание средней школы № 5.

19 сентября избирательные участки откроются в 08:00. Голосование будет проходить до 20:00.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 13 сентября 2021 21:55

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