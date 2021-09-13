В СУХУМЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВА УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Сухум. 13 сентября 2021. Абхазия-Информ. Граждане Российской Федерации, проживающие постоянно или временно в Абхазии, могут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва 19 сентября.

В Абхазии организовано девять участков для голосования. Из них два участка располагаются в Сухуме по адресам: