В СУХУМЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВА УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ
Сухум. 13 сентября 2021. Абхазия-Информ. Граждане Российской Федерации, проживающие постоянно или временно в Абхазии, могут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва 19 сентября.
В Абхазии организовано девять участков для голосования. Из них два участка располагаются в Сухуме по адресам:
г. Сухум, проспект Аиааира, д. 33, здание средней школы № 10,
г. Сухум, ул. Картозия, д. 6, здание средней школы № 5.
19 сентября избирательные участки откроются в 08:00. Голосование будет проходить до 20:00.
Об этом сообщает сайт столицы.