ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ РФ

«Абхазия по количеству избирательных участков входит в первую пятерку, и, конечно же, на нас ложится определенная ответственность по организации спокойного волеизъявления граждан Российской Федерации, проживающих на территории Абхазии», – сказал Гунба.

Сухум. 13 сентября 2021. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба провел расширенное совещание, посвященное подготовке к предстоящим выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Он отметил, что в 144 странах мира состоится голосование, в том числе и в Республике Абхазия.

Он проинформировал, что в Абхазии 9 избирательных участков, на которых будет проходить голосование: г. Сухум, Проспект Аиааира, д. 33, здание средней школы № 10, г. Сухум, ул. Картозия, д. 6, здание средней школы № 5, г. Гагра, Проспект В. Ардзинба, д. 84, здание Дома культуры, г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7, здание Дома культуры, г. Гудаута, ул. 23 июля, д. 2, здание средней школы № 2, п. Бамбора, ул. Абазинская, д. 112, здание Бамборской средней школы, г. Очамчыра, ул. Лакоба, д. 22, здание средней школы № 2, г. Ткуарчал, Проспект Свободы, д.28, здание Дворца культуры им. Д.Гулиа, г. Гал, ул. Леона, д. 1, здание Дома культуры.



Голосование на избирательных участках будет проходить с 08:00 до 20:00.

Вице-президент отметил, что избирательных участков нет в Гулрыпшском и Сухумском районах, а также в городе Новый Афон.

«Отдельное поручение будет дано главам Администраций этих районов и города Новый Афон организовать транспорт граждан для доставки желающих проголосовать на ближайшие избирательные участки», – сказал Бадра Гунба.

Он подчеркнул, что с абхазской стороны надо все организовать так, чтобы не было никаких технических вопросов и нареканий.



Представитель Центральной избирательной комиссии РФ, советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов проинформировал, что один участок в городе Сухум относится к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, второй – к Павловскому одномандатному округу Воронежской области, участки в Гагре и Пицунде относятся к Самарскому одномандатному округу, остальные пять участков – к Всеволожскому одномандатному округу Ленинградской области.

Избирателям, постоянно проживающим в Абхазии, по словам Литвинова, будут выдаваться два бюллетеня: один федеральный со списком из 14 партий, допущенных Центризбиркомом РФ к выборам, второй бюллетень с одномандатными кандидатами. Вся информация о правилах голосования, партиях и кандидатах в депутаты размещена на сайте ЦИК РФ, а также на сайте Посольства РФ в Абхазии.



Глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия отметил, что не все пользуются интернетом, народ должен знать, кто баллотируется, какие партии. Эта информация нужна.

Литвинов ответил, что на избирательных участках будут информационные плакаты с фотографиями кандидатов, кратким описанием к какой партии относится данный кандидат.



Бадра Гунба отметил, что сегодня необходимо определить ответственных лиц, которые напрямую будут контактировать с российскими коллегами.

Главы администраций городов и районов доложили вице-президенту о степени готовности избирательных участков.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что задача ясна.

«Организационно мы все подготовим. Заместитель главы Администрации Астамур Ашуба занимается всеми вопросами. Доставка людей на избирательные участки будет организована. Мы провели ряд совещаний с домуправлениями, с учебными заведениями. Мы в принципе готовы», – сказал Эшба.



Бадра Гунба поинтересовался, где будет голосовать 7 военная база. Его проинформировали, что они будут голосовать в Бамборском избирательном участке.



Заместитель главы Администрации Гагрского района Алхас Барциц рассказал, что проведен ряд совещаний. В Гагрском районе выборы в двух местах.

«Технически все организовано. Будет организован и транспорт для доставки избирателей. Все нормально и с обеспечением общественного порядка в день голосования», – сказал Барциц.



В Галском районе сейчас решается вопрос организации доставки людей на избирательный участок.



Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба поинтересовался, почему в Гулрыпшском и Сухумском районах, а также в городе Новый Афон нет избирательных участков.

Вице-президент спросил, сколько членов участковой комиссии будет на избирательных участках?

Литвинов ответил, что от 7 до 15 человек. В Сухуме 15 человек, а в районах меньше.

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия заметил, что эти выборы – это сугубо внутренне дело Российской Федерации, какое-либо внешнее вмешательство недопустимо. Но на основании межгосударственного договора и договора между ЦИК РФ и ЦИК РА абхазская сторона оказывает содействие по мере поступления обращений.

«Мы взаимодействуем с представителем ЦИК РФ Максимом Литвиновым. Что касается подготовки и запросов непосредственно представителей Посольства, мы оказываем содействие по мере их обращений. Мы предоставили необходимый инвентарь. ЦИК РФ традиционно приглашает нас участвовать в качестве международных наблюдателей», – сказал Гогия.



Максим Литвином сказал, что на сегодняшний день есть информация об одном наблюдателе со стороны Абхазии, и он уже зарегистрирован.



Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа доложил о мероприятиях по обеспечению правопорядка и безопасности: «На каждом избирательном участке будет не менее 10 сотрудников милиции, плюс экипаж ГАИ. Мы также взаимодействуем с главами администраций. Ответственные от МВД - заместители начальников райотделов милиции. В МВД непосредственно эту работу буду координировать я. Мы предоставим письмо с данными всех ответственных. Будем работать в полном контакте».

Вице-президент сказал, что есть пожелания у российской стороны по организации выездного голосования. Он поручил главам администраций и районов закрепить в районе по два транспортных средства для проведения этой работы и подготовить выездные урны.

Министру просвещения и языковой политики Иналу Габлия поручен контроль за соблюдением санитарных мер на избирательных участках, располагающихся в школах.

Российская сторона предоставит разовые ручки и индивидуальные средства защиты.

Об этом сообщает сайт главы государства.