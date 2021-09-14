ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 138 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 502 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 138 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 19, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 58 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26375 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21807 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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