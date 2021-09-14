ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 138 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 502 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 138 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 19, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 58 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.