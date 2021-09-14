 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 138 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 14 сентября 2021 23:05
Оцените материал
(0 голосов)
ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 138 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 14 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 502 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 138 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 19, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 58 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26375 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21807 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 14 сентября 2021 23:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ОБЪЯВИЛО О ТРЕХ НЕРАБОЧИХ ДНЯХ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.