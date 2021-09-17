С 25 ПО 30 СЕНТЯБРЯ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА БУДЕТ ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Государственный музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба получил разрешение на проведение экскурсий для учащихся общеобразовательных школ Республики Абхазия, приуроченных ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Об этом сообщается на странице музея в Фейсбуке.

Экскурсии будут проводиться в период с 25.09.2021 по 30.09.2021 гг.

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и максимально полного обеспечения безопасности наших гостей просим заблаговременно подавать заявки на посещение музея. Просим уважаемых гостей при себе иметь маски. В свою очередь, музей берет на себя обязанность обеспечить всех посетителей дезинфецирующими средствами. Максимальное количество экскурсантов в группе – 15 человек. В случае, если количество превысит 15 человек, будем разбивать на группы.

Будем рады видеть вас в нашем музее! С наступающим Днем Победы, дорогие друзья!

Контактные телефоны для записи на экскурсию: +79407230123 - Николай Игоревич, +79409992292 - Геннадий Вячеславович, +79407747575 - Тимур Тенгизович.