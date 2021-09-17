ЭДУАРД БУТБА: КТ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ

Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в Абхазии сложная, но контролируемая. В лечебных учреждениях в стационаре находится 165 пациентов. В Гудуаутском ковидгоспитале – 28, в Сухумской инфекционной больнице – 28, в Ткуарчале – 11, Очамчыре – 11, в Гагре – 17. В российском госпитале – 67 пациентов. Об этом на своей еженедельной пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

По его словам, продолжаются работы по организации санобработки помещений, отделений Гудаутского госпиталя. Ведутся работы по отделениям стационара и школам. Есть заболевшие в классах и среди учителей. Такие классы находятся на самоизоляции.

«СЭС ежедневно мониторит ситуации в тесном контакте с Министерством просвещения. Ежедневно в Минздрав поступает информация о количестве заболевших и ушедших на самоизоляцию детей и учителей. Ситуация контролируется», – подчеркнул Бутба.

На прошлой неделе в Абхазию доставили цифровую панель для рентген оборудования для Гудаутского госпиталя. Оборудование последнего поколения, выпуска 2021 года. Это намного облегчает работу врачей.

То время, которое было ранее заложено на рентгеновское исследование, благодаря новому оборудованию намного сократится и по качеству будет намного лучше.

«Это дорогостоящее и передовое оборудование, которым даже не все российские клиники могут похвастаться. Оно пришло в Абхазию с завода изготовителя. Сегодня оборудование работает в тестовом режиме в Гудаутском ковидгоспитале.

Учитывая реалии и нагрузки, которые приходятся на рентгенологическую службу, в будущем планируем установить такую же цифровую панель и Республиканской больнице для облегчения работы наших сотрудников, для получения более качественного изображения рентген исследования наших пациентов», – сообщил министр.

Он с сожаление констатировал, что на днях опять вышел из строя мобильный переносной рентген. В Республиканской больнице не функционирует КТ – ждут специалистов. В тоже время КТ в Гудаутском госпитале работает без сбоев, как и наркозный аппарат в Сухумском роддоме.

Бутба напомнил, что Минздрав Абхазии получил в дар от Благотворительного фонд Ивана Саввиди реанимобиль класса С «Volkswagen Crafter» стоитмостью 5,5 млн рублей. Он оснащен современным медоборудованием и предназначен для оказания врачебными бригадами экстренной медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов, проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе. Эта машина будет передана Сухумской инфекционной больнице.

Глава Минздрава поблагодарил Ивана Саввиди за оказанную помощь и выразил уверенность, что медики с помощью нового реанимобиля спасут немало жизней.

С 10 августа по 16 сентября в Абхазии вакциной «Спутник Лайт» провакцинировались 2697 человек.