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Абхазия Информ

ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МО РА

Новости Пятница, 17 сентября 2021 16:04
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ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МО РА

Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны прошли соревнования на первенство по шахматам среди воинских частей и отдельных подразделений. Они проводились в форме командного первенства с личным зачётом на каждой доске.

В ходе турнира участники продемонстрировали хорошие показатели интеллектуального мышления.

«Такого рода спортивные мероприятия позволяют широко развивать способности военнослужащих, формировать важные качества такие, как ответственность за свои действия, умение принимать грамотные и правильные решения», – отметил руководитель соревнований, старший офицер управления боевой, морально-психологической подготовки подполковник Артур Дохоян.

По итогам состязаний определены победители и призёры в командном и личном зачётах: 1 место – Командно-разведывательный центр ГШ ВС, 2 место – Сухумское ВОКУ, 3 место – 2 отдельный мотострелковый батальон.

Шахматные баталии среди воинских частей и отдельных подразделений традиционно проводятся два раза за учебный год. Участие в соревнованиях приняли любители шахматной игры из числа офицерского состава, и военнослужащих контрактной и срочной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 17 сентября 2021 16:17

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