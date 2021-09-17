ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ

Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял участие в заседании Сухумского городского Собрания. Основным вопросом повестки дня было согласование с депутатами Собрания распоряжений мэра, касающихся регулирования движения автотранспорта на ряде улиц столицы, сообщает пресс-служба СГС.

«Наша первоочередная задача – создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов. К примеру, на ул. Воронова между улицей Ардзинба и проспектом Аиааира, по одну её сторону уже много лет расположены торговые ларьки, у которых паркуются машины. Для двустороннего движения улица становится не только не удобной, но и небезопасной. К сожалению, на этом участке происходили тяжелые дорожно-транспортные происшествия. Именно поэтому, было принято распоряжение об организации одностороннего движения. Такие же меры предпринимаем на улицах академика Марра и Званба. Вы знаете, что и на ул. ак. Марра, которая чрезмерно загружена, особенно в рабочее время, происходили ДТП. Машины не раз оказывались в реке, когда водители старались уйти от неизбежного столкновения. Ещё более загружена улица Званба на участке от пр. Аиааира до ул. Лакоба. Также для создания безопасных и комфортных условий предпринимаем соответствующие меры, чтобы набережная была только пешеходной прогулочной зоной», – сказал Беслан Эшба. Депутаты Денис Инапшба, Лаша Зантария и Роман Кутарба предложили отложить принятие решения по ул. Марра, ссылаясь на устное заявление некоторых граждан, несогласных с установлением одностороннего движения.

Тимур Абгадж отметил, что вопрос движения прорабатывался тщательно. «Регулирование движения автотранспорта на ул. Марра, как и на других улицах, согласовываем с горожанами, проживающими там, с сотрудниками ГАИ города и республики, дорожниками. Сквозной односторонний поток машин никак не ущемляет прав граждан, проживающих на ул. Марра. Каждый будет иметь свободный доступ к своим воротам, если частный дом, или во двор многоэтажки», – пояснил Абгадж.

«Если будут инициативы и пожелания по тем или иным улицам, то мы их рассмотрим и учтем. Принимаемые решения, если появится необходимость, если они не дадут положительного эффекта, будем менять», – подчеркнул мэр.

Заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия, поддержав администрацию, предложил рассмотреть возможность установки временного режима движения транспорта, в частности, ввод ограничений в рабочее время.

Беслан Эшба согласился и отметил, что можно установить соответствующие знаки.

По предложению председателя Собрания Ираклия Харчилава, по каждому распоряжению главы Администрации, представленному для согласования, депутаты голосовали отдельно.

Большинством голосов решения были приняты.

По улице Воронова: организовать одностороннее движение с ул. Проспект Аиааира до ул. Ардзинба; установить соответствующие дорожные знаки и разметки согласно плана-схемы размещения дорожных знаков и разметки; перенести светофорный объект с перекрестка улиц Абазинская и Ардзинба на перекресток улиц Ардзинба и Воронова укомплектовав недостающими секциями согласно плана-схемы размещения дорожных знаков и разметки.

По ул. Набережная Махаджиров: установить ограждающие устройства (шлагбаум) по ул. Набережная Махаджиров и ул. Аидгылара, в границах, указанных в плане-схеме установки шлагбаумов (приложение к настоящему решению); установить ограждающие устройства (шлагбаум) по ул. Набережная Махаджиров и ул. Конфедератов (у площади С.В. Багапш), в границах, указанных в плане-схеме установки шлагбаумов.

По ул. Марра: организовать одностороннее движение по ул. Ак. Марра от ул. Лакоба до ул. Ардзинба.

По ул. Званба: организовать одностороннее движение по ул. Званба от проспекта Аиааира до ул. Лакоба в г. Сухум с 9.00. до 19.00. часов в рабочие дни; установить соответствующие дорожные знаки на улицах.

По ул. Читанава: установить ограждающие устройства (шлагбаум) по ул. Читанава на въезде со стороны ул. Джанашия и перекрыть проезд ограждающими конструкциями; перекрыть ограждающими конструкциями проезд с ул. Шотландская на ул. Читанава и установить оградительный забор у дома №2 по ул. Шотландская; установить ограждающие устройства (шлагбаум) по ул. Читанава на въезде со стороны ул. Чочуа и перекрыть проезд ограждающими бетонными конструкциями; демонтировать ограждающие устройства (шлагбаум) на стыке ул. Набережная Махаджиров и ул. Читанава, установить там ограждающие конструкции; установить дорожные знаки и разметки по ул. Читанава, определяющие ее пешеходный статус.

По площади на ул. Воронова (район ДЭМа): перекрыть площадь по ул. Воронова и установить ограждающие устройства.

Решения, принятые Собранием, вступают в силу после публикации в средствах массовой информации.



