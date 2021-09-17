ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭНЕРГЕТИКИ

Совещание проведено в соответствии с поручениями президента Абхазия А. Бжания.

Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Вопросам текущего состояния энергетической отрасли было посвящено совещание, которое провел Премьер-министр А. Анкваб с участием вице-премьеров, глав администраций городов и районов, руководства РУП «Черноморэнерго» и районных электросетей.

Как отмечалось на встрече, проблемы неустойчивого электроснабжения и, в целом, энергодефицита связаны не только со значительной изношенностью распределительных сетей и отсутствием материально-технической базы, но и с существенным ростом среднесуточного энергопотребления, связанного с незаконной добычей криптовалют, несанкционированными подключениями пользователей к сетям и крайне низкой собираемостью платы за потребленную электроэнергию.

Согласно приведенным на встрече данным, лишь два района страны – Гальский и Ткуарчальский – добились на текущий момент высоких результатов по платежам.

Несмотря на активное содействие МВД и СГБ в борьбе с незаконной добычей криптовалют, изменить ситуацию коренным образом пока не удалось, - отметили участники совещания. Ощутимый результат можно достичь через комплекс мер – усилением работы по выявлению майнеров, ужесточением контроля за подключением к электросетям, применением мер административного воздействия на неплательщиков, совершенствованием нормативно-правовой базы, активным внедрением во всех регионах приборов учета потребления электроэнергии.

По информации вице-премьера, министра экономики К. Озган, в соответствии с договоренностями с российской стороной на стадии решения находится вопрос реализации первого этапа проекта по внедрению системы учета энергопотребления юридическими и физическими лицами.

Особо подчеркнув, что поручения главы государства будут выполнены и результаты достигнуты, премьер-министр заявил о готовности принять предложение российских коллег об оказании ими организационной и управленческой помощи для выхода из сложившейся ситуации.

На совещании была озвучена необходимость обновления состава Энергетической комиссии правительства Республики Абхазия и активизации аналогичных районных комиссий.

Об этом сообщает зам.руководителя Аппарата правительства Кристиан Бжания.