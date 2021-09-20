ОБЕСПЕЧИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ

Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и медицинского управления МЧС Абхазии принимали участие в обеспечении безопасности участников международных соревнований по парашютному спорту, прошедших под патронажем международного аэропорта им В.Г. Ардзинба.

С этой целью спасательное ведомство страны задействовало катер, подразделение водолазов и медперсонал с сопутствующим оборудованием.

Около 40 парашютистов краснодарского клуба «Мастера – парашютисты после сорока» приземлялись и приводнялись на Набережной Диоскуров г. Сухум, оттачивая свои профессиональные навыки, параллельно демонстрируя жителям и гостям абхазской столицы красоту и сложность выполняемых в небе элементов и фигур.