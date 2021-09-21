МИНЗДРАВ ПЛАНОМЕРНО БУДЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения провел рабочее совещание с врачами Республиканской детской больницы, сообщает сайт минздрава.
Эдуард Бутба обсудил с руководством больницы наболевшие вопросы и пути их решения.
На совещании обговорили необходимость обеспечения больницы дополнительным медперсоналом, в связи с возросшим количеством обращений пациентов, налаживание более эффективного взаимодействия с детской поликлиникой и районными детскими педиатрами, обновление оборудования в лаборатории, открытие поста охраны при больнице.
Глава Минздрава выслушал все пожелания коллектива и отметил, что проблемы, которые беспокоят детскую больницу, будут решаться планомерно.
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