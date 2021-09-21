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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИИ МИД АБХАЗИИ

Новости Вторник, 21 сентября 2021 20:57
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КОММЕНТАРИИ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 21 сентября. Абхазия-Информ. Взаимоотношения Абхазии и России не направлены против третьих стран и не ущемляют интересов Грузии. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

В комментарии в частности говорится: «21 сентября Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление, в котором осуждаются прошедшие на территории Республики Абхазия выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. МИД Грузии считает, что проведение подобных выборов – это якобы еще один деструктивный шаг Москвы, направленный против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает данное заявление внешнеполитического ведомства Грузии как открытое вмешательство во внутренние дела Абхазского государства.

Участие в выборах в законодательный орган власти РФ – законное право граждан Республики Абхазия, имеющих гражданство Российской Федерации или граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, а также граждан Российской Федерации, временно пребывающих в стране. Реализация указанными категориями граждан своего избирательного права никак не нарушает фундаментальные международно-правовые нормы и не вступает в противоречие с Уставом ООН.

Республика Абхазия и Российская Федерация, развивая союзнические отношения на прочной договорно-правовой основе, в полной мере соблюдают свои международные обязательства. Взаимоотношения Абхазии и России не направлены против третьих стран и не ущемляют интересов Грузии. Едва ли следует считать проведение голосования по выборам депутатов Государственной Думы России угрозой для Тбилиси и полагать, что это каким-то образом нарушает права граждан Грузии.

Грузинским властям пора перестать спекулировать своей «территориальной целостностью» и разыгрывать из себя невинную жертву. Рассчитываем, что в Тбилиси возобладает ответственный и реалистичный подход в отношении сложившейся политической реальности, предполагающий уважительное отношение к Республике Абхазия».

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