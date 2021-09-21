ТРАНСПОРТИРОВАЛИ БОЛЬНОГО
Новости Вторник, 21 сентября 2021 22:21
Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. Вертолет Ми-2 вылетел сегодня утром в 07 часов 43 минуты к подножию горы Куламба, в Гулрыпшский район, для транспортировки заболевшего гражданина республики.
Больной был доставлен в столичный аэропорт, откуда сотрудники медицинского управления МЧС на спецавтомобиле перевезли его в Республиканскую больницу.
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