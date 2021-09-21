ТРАНСПОРТИРОВАЛИ БОЛЬНОГО

Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. Вертолет Ми-2 вылетел сегодня утром в 07 часов 43 минуты к подножию горы Куламба, в Гулрыпшский район, для транспортировки заболевшего гражданина республики.

Больной был доставлен в столичный аэропорт, откуда сотрудники медицинского управления МЧС на спецавтомобиле перевезли его в Республиканскую больницу.