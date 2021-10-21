В АБХАЗИИ СОЗДАДУТ ШТАБ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Президент в ходе поездки посетил энергетические объекты в Гагре, восстанавливаемые в рамках Инвестпрограммы РФ и республиканского бюджета, ознакомился с ремонтом водопровода и канализации на отдельных участках в Гагре и Гудауте, посетил реконструируемый также в рамках Инвестпрограммы приморский парк принца Ольденбургского в Гагре.

СУХУМ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ход реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, намерен создать соответствующий штаб. Об этом он заявил журналистам в среду по итогам инспекционной поездки в Гагрский и Гудаутский районы.

«Мне нужно было самому увидеть, как реализовываются отдельные проекты Инвестпрограммы в Гагрском и Гудаутском районах для того, чтобы иметь суждение. Такие инспекционные поездки будут с определенной периодичностью. Мы просим российскую сторону увеличить объемы финансирования, а для этого необходимо научиться реализовывать в сжатые сроки и качественно те проекты, которые мы сегодня имеем (по текущей Инвестпрограмме на 2020-2022 гг.] Поэтому я беру это под личный контроль, будет создан штаб, который будет контролировать ход реализации Инвестпрограммы. Этот процесс, считайте, сегодня запущен», – сказал Бжания.

Президент также сообщил, что побывал в устье реки Псоу – там, где река впадает в Черное море.

«Это тоже мне надо было увидеть, потому что идет процесс делимитации границы и потому как входит река в море, по серединной линии будет определяться граница нашего экономического шельфа. Там тоже есть вопросы, которые нам необходимо обсудить», – сказал Бжания.

Объем российской Инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 млрд рублей, на 2020-2022 годы была утверждена в сумме 4,5 млрд рублей.