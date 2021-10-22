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Абхазия Информ

СВИНЦОВЫЙ САРКОФАГ ВСКРЫТ

Новости Пятница, 22 октября 2021 12:22
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СВИНЦОВЫЙ САРКОФАГ ВСКРЫТ

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. Абхазия пополнила список стран, где был найден уникальный археологический артефакт с более чем тысячелетней историей. Об этом журналистам сказал замдиректора Института Востоковедения РАН историк Александр Скаков после вскрытия свинцового саркофага, датируемого V-VI веков н. э и обнаруженного археологами в августе в г. Очамчыре. 

В августе в Очамчырском районе велись раскопки древнего Гюэноса. Это ежегодная абхазо-российская экспедиция. Абхазскую часть возглавляет директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, российскую – историк, кавказовед Александр Скаков (Москва). Последние раскопки в окрестностях Очамчыры производились в 1984 году под руководством историка Сергея Шамба.

По словам Скакова, найденный металлический саркофаг из свинца это огромная редкость для всего мира Византии, христианства того времени.

«Ни одного  подобного саркофага не было найдено  до это ни в севером Причерноморье, ни  на территории бывшего СССР. Известны находки в Анатолии – на территории Турции, в Южной Франции и Англии. Поэтому в данном случае Абхазия пополнила список стран, где найдены такие уникальные археологические находки», – отметил Александр Скаков.

Исследователи считают, что раскопанный некрополь является местом упокоения первых христиан древнего города Гюэнос.  

Вскрытие артефакта происходило в присутствии не только археологов, и представителей власти, но и православных священнослужителей.

В свинцовой гробнице обнаружили плохо сохранившиеся останки скелета, никаких других предметов культа того времени не было.

Дальнейшим изучением останков скелета времен древнего Гюэеноса будут заниматься российские антропологи. А свинцовая усыпальница займет достойное  место в экспозиции Абхазского государственного музея. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 22 октября 2021 12:28

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