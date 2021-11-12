В СУХУМЕ МОЖНО СДАТЬ МУСОР НА ПЕРЕРАБОТКУ
Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. Многие пользователей соцсетей обратили внимание на объявление о том, что ООО «ЭкоАпсны» принимает вторсырье у населения – картон, макулатуру, пластик, ведра и т.д. За это еще и установлена небольшая плата!
Хозяйка бутик-отеля «Амра» в Сухуме Мадина Бигуаа сегодня с радостью сообщила, что сдала пластиковые бутылки, которые долго копила.
Несколько лет назад ее снимали в сюжете о проблеме пластика в Абхазии. Там же речь шла и о предпринятой ранее попытке сбора пластика и картона у жителей во дворе Сухумприбора. Но эта попытка провалилась.
И вот, спустя три года, нашлись люди, которые совместно с российскими партнёрами снова готовы собирать вторсырье у населения.
Как сообщил представитель ООО «ЭкоАпсны» Алхас Джгаркава, пока они складируют сырье, а затем уже планируют вывозить за пределы Абхазии с целью переработки на больших комбинатах.
Очень хочется, чтобы этот проект не постигла участь предыдущих и от души желаем ему успехов!
Друзья, вы можете помочь сохранить экологию Абхазии чистой. Не секрет, что ситуация с мусором у нас критическая. Сортируйте мусор и сдавайте в Сухуме!
Прайс 10.11.2021:
Сырье: Цена (руб) за кг.
Картон – 4 руб.;
Макулатура – 3 руб.;
Пленка ПВД – 7 руб.;
Пленка цветная – 4 руб.;
Упаковка для яиц – 3 руб.;
Втулки – 3 руб.;
Ящики пластиковые – 3 руб.;
Бутылки пластиковые – 5 руб.;
Канистры пластиковые ПНД – 5 руб;
Полипропилен – 4 руб.;
Автопластик – 4 руб.;
Ведра – 4 руб.
Адрес г. Сухум ул. Имама Шамиля д.83
Тел +79409555777
Фото Мадины Бигуаа.
Об этом сообщает студия «Асаркьа».
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