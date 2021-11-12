В СУХУМЕ МОЖНО СДАТЬ МУСОР НА ПЕРЕРАБОТКУ

Хозяйка бутик-отеля «Амра» в Сухуме Мадина Бигуаа сегодня с радостью сообщила, что сдала пластиковые бутылки, которые долго копила.

Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. Многие пользователей соцсетей обратили внимание на объявление о том, что ООО «ЭкоАпсны» принимает вторсырье у населения – картон, макулатуру, пластик, ведра и т.д. За это еще и установлена небольшая плата!

Несколько лет назад ее снимали в сюжете о проблеме пластика в Абхазии. Там же речь шла и о предпринятой ранее попытке сбора пластика и картона у жителей во дворе Сухумприбора. Но эта попытка провалилась.

И вот, спустя три года, нашлись люди, которые совместно с российскими партнёрами снова готовы собирать вторсырье у населения.

Как сообщил представитель ООО «ЭкоАпсны» Алхас Джгаркава, пока они складируют сырье, а затем уже планируют вывозить за пределы Абхазии с целью переработки на больших комбинатах.

Очень хочется, чтобы этот проект не постигла участь предыдущих и от души желаем ему успехов!

Друзья, вы можете помочь сохранить экологию Абхазии чистой. Не секрет, что ситуация с мусором у нас критическая. Сортируйте мусор и сдавайте в Сухуме!

Прайс 10.11.2021:

Сырье: Цена (руб) за кг.

Картон – 4 руб.;

Макулатура – 3 руб.;

Пленка ПВД – 7 руб.;

Пленка цветная – 4 руб.;

Упаковка для яиц – 3 руб.;

Втулки – 3 руб.;

Ящики пластиковые – 3 руб.;

Бутылки пластиковые – 5 руб.;

Канистры пластиковые ПНД – 5 руб;

Полипропилен – 4 руб.;

Автопластик – 4 руб.;

Ведра – 4 руб.

Адрес г. Сухум ул. Имама Шамиля д.83

Тел +79409555777

Фото Мадины Бигуаа.

Об этом сообщает студия «Асаркьа».