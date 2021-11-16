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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Вторник, 16 ноября 2021 11:52
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» в зоне таможенного контроля было остановлено и досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра было обнаружено несоответствие заявленному в таможенной декларации, а именно автомобильные запчасти в ассортименте.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гал был подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки была обнаружена пищевая продукция различных наименований с маркировкой на грузинском языке в количестве 498 ед., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

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Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК РА в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля было остановлено и досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданкой Российской Федерации. В результате досмотра багажного отделения была обнаружена табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 5 400 штук. 

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Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК РА в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия была подвергнута досмотру ручная кладь гражданина, следовавшего из Республики Грузия. В результате досмотра была обнаружена и изъята пищевая продукция общим весом 17 кг. 

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Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

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В ходе реализации оперативной информации в г. Сухум был подвергнут проверке торговый объект. В результате чего были обнаружены электронные сигареты в количестве 180 ед., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия. 

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 16 ноября 2021 11:57

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