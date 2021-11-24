ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XII ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ В ДУБАЕ

Перед открытием конгресса Тамила Мерцхулава встретилась с официальным представителем ТПП в Дубае г-жой Ясминой Азхари. В ходе деловой встречи г-жа Азхари предложила президенту палаты организовать ряд мероприятий на территории ОАЭ, с целью привлечения инвестиций в Абхазию и ее популяризации в Дубае.

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава находится с рабочим визитом в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Она принимает участие в XII Всемирном конгрессе торговых палат (WCC2021), организованном Международной торговой палатой (ICC), Всемирной федерацией палат и палатой Дубая.

Обсуждались и другие актуальные вопросы сотрудничества на предстоящий 2022 год.

По итогам встречи Тамила Мерцхулава вручила г-же Ясмине Азхари официальное удостоверение представителя ТПП Абхазии, позволяющее представлять интересы палаты в ОАЭ.

23 ноября президент ТПП приняла участие в официальном открытие XII Всемирного конгресса в Madinat Jumeirah и провела ряд встреч со своими коллегами. В частности она встретилась с главой с российской делегации, президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и руководителями ее региональных палат, с главой Туринской ТПП г-ном Дарио Галлина, с председателем торгово-промышленной палаты Омана Редха Джума Аль-Салех и делегацией ТПП Сирии во главе с Наджи Шауи.

Кроме того, состоялся ряд знакомств с главами торгово-промышленных палат зарубежных стран.

Как оказалось, многие впервые узнали об Абхазии, интересовались ее расположением, торгово-экономическим сотрудничеством республики с зарубежными странами, товарооборотом, ведущими отраслями развития экономики, численностью населения, поставками товаров напрямую в Абхазию, из каких стран и их логистикой, безопасностью ведения бизнеса и формами его организации. Стоит отметить, что многие представители зарубежных палат впервые принимали участие в конгрессе.

Главу абхазской ТПП поприветствовал президент и главный исполнительный директор палаты Дубая г-н Хамад Буамим. Тамила Мерцхулава вручила ему памятный подарок – абхазскую банкноту в 500 апсар и пригласила посетить Абхазию с деловым визитом.

В ходе беседы г-н Буамим подчеркнул важность 12WCC в Дубае: мероприятие предлагает его участникам идеальную платформу для общения, обмена знаниями, развития трансграничного сотрудничества и повышения их глобального статуса.

«Всемирный конгресс палат стал свидетелем того, как лидеры более 80 палат мира возобновили глобальный разговор о проблемах и возможностях, созданных COVID-19, поделились передовым опытом и новым подходом к тому, как торговые палаты должны обслуживать своих членов и социальные экосистемы в цифровую эпоху после пандемии. Ключевыми вопросами обсуждений для экспертов стали проблемы и возможности для торговых палат и предприятий во всем мире, меняющаяся роль партнерских отношений между государственным и частным секторами, стандартов охраны труда и техники безопасности, устойчивости бизнеса и подготовка к будущим кризисам, логистическая поддержка сектора в новой бизнес-парадигме и какие инструменты необходимы для облегчения инвестиций в эпоху после COVID-19», – отмечает Тамила Мерцхулава.

В рамках деловой программы президент ТПП Абхазии посетит Всемирную выставку Dubai Expo 2020.

Конгресс завершит свою работу 25 ноября. Итоговым мероприятием станет торжественный приём, на котором подведут итоги работы и объявят новую страну, где состоится следующий XIII конгресс.

Для справки: Ясмина Аль Азхари-официальный представитель ТПП РА в ОАЭ с июля 2014 года. Г-жа Азхари является основателем и руководителем компании «Al Yam International Brokers». По мнению Forbes она признана одной из 50 самых влиятельных деловых женщин и одной из 32 самых влиятельных деловых женщин в семейном бизнесе в арабском мире.