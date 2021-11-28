 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИУДЕИ ВСЕГО МИРА ПРАЗДНУЮТ ХАНУКУ

Новости Воскресенье, 28 ноября 2021 18:38
Оцените материал
(0 голосов)
ИУДЕИ ВСЕГО МИРА ПРАЗДНУЮТ ХАНУКУ

Сухум. 28 ноября 2021. Абхазия-Информ. Иудеи Абхазии и всего мира с вечера 28 ноября по 6 декабря отмечают один из главных религиозных праздников – Хануку.

Сегодня Сухумской синагоге собрались члены общины «Шалом». Представитель общины Бецалель Эфраим прочел молитву на иврите и зажег первую свечу в подсвечнике – ханукии. Затем состоялась традиционная для этого праздника трапеза.

Каждый член общины получил праздничный подарок от Федерации еврейских общин СНГ, в который, в том числе входят набор свечей на все дни Хануки.

IMG-20211128-WA0041.jpg

Ханука – праздник света и чуда спасения еврейского народа от духовного уничтожения. И хотя на протяжении веков с праздником стали связывать множество легенд и толкований, в его основе лежит точно датируемое и исторически достоверное событие – освобождение в 164 году до нашей эры Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.

Главным атрибутом Праздника света являются свечи. Все восемь дней праздника нужно зажигать свечи от специального светильника – шамаша и ставить их в подсвечник – ханукию. Свечи нужно зажигать по одной в день, наполняя подсвечник слева направо. В ритуале зажжения ханукальных свечей принимают участие глава семейства и мальчики старше девяти лет. Первая свеча праздника зажигается с появлением звезды на небе. Подсвечник ставят на подоконник.

Этот праздник проходит у евреев весело. Они собираются большими компаниями и ходят друг другу в гости. Детям дарят деньги и рассказывают о традициях и истории праздника. В эти дни частые угощения на столах сладкие пончики с сахарной пудрой, картофельные оладьи латкес, фрукты и жареный хлеб с чесноком.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 28 ноября 2021 18:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАН СТРЕЛЯВШИЙ В ЗДАНИЕ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» АЛХАС ХВАРЦКИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.