ИУДЕИ ВСЕГО МИРА ПРАЗДНУЮТ ХАНУКУ

Сегодня Сухумской синагоге собрались члены общины «Шалом». Представитель общины Бецалель Эфраим прочел молитву на иврите и зажег первую свечу в подсвечнике – ханукии. Затем состоялась традиционная для этого праздника трапеза.

Сухум. 28 ноября 2021. Абхазия-Информ. Иудеи Абхазии и всего мира с вечера 28 ноября по 6 декабря отмечают один из главных религиозных праздников – Хануку.

Каждый член общины получил праздничный подарок от Федерации еврейских общин СНГ, в который, в том числе входят набор свечей на все дни Хануки.

Ханука – праздник света и чуда спасения еврейского народа от духовного уничтожения. И хотя на протяжении веков с праздником стали связывать множество легенд и толкований, в его основе лежит точно датируемое и исторически достоверное событие – освобождение в 164 году до нашей эры Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.

Главным атрибутом Праздника света являются свечи. Все восемь дней праздника нужно зажигать свечи от специального светильника – шамаша и ставить их в подсвечник – ханукию. Свечи нужно зажигать по одной в день, наполняя подсвечник слева направо. В ритуале зажжения ханукальных свечей принимают участие глава семейства и мальчики старше девяти лет. Первая свеча праздника зажигается с появлением звезды на небе. Подсвечник ставят на подоконник.

Этот праздник проходит у евреев весело. Они собираются большими компаниями и ходят друг другу в гости. Детям дарят деньги и рассказывают о традициях и истории праздника. В эти дни частые угощения на столах сладкие пончики с сахарной пудрой, картофельные оладьи латкес, фрукты и жареный хлеб с чесноком.