РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ВВЕСТИ НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. В России рассматриваются новые ограничительные меры в связи с выявлением новой разновидности коронавируса – омикрон-штамма. Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Евгений Иванов.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», – рассказал дипломат.

Новый штамм ковида был выявлен в Южной Африке и содержит 32 мутации, многие из которых свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Не исключено, что в целях недопущения завоза омикрон-штамма российская сторона закроет границы.

Такой шаг может привести к остановке грузов, прекращению турпотока и ограничению экспорта для Абхазии и Южной Осетии. Ведь России является главным партнёром для республик.