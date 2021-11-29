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Абхазия Информ

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ВВЕСТИ НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Новости Понедельник, 29 ноября 2021 19:58
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РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ВВЕСТИ НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. В России рассматриваются новые ограничительные меры в связи с выявлением новой разновидности коронавируса – омикрон-штамма. Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Евгений Иванов.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», – рассказал дипломат.

Новый штамм ковида был выявлен в Южной Африке и содержит 32 мутации, многие из которых свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Не исключено, что в целях недопущения завоза омикрон-штамма российская сторона закроет границы.

Такой шаг может привести к остановке грузов, прекращению турпотока и ограничению экспорта для Абхазии и Южной Осетии. Ведь России является главным партнёром для республик.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 29 ноября 2021 20:00

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