СУХУМСКОМУ МАЯКУ 160 ЛЕТ

«Маяк с французскими корнями», «абхазский старший брат Эйфелевой башни» – так историки называли маяк, установленный в 1861 году по заказу Департамента навигации Военно-морского флота Российской империи.

Сухум. 1 декабря 2021. Абхазия-Информ. В 2021 году исполнилось 160 лет со дня установки в Сухуме портового маяка.

Он был и привезён в Сухум из Франции в разобранном виде. Его постройка длилась 150 дней.

В 1832 году в Сухуме была учреждена таможенная застава и с того времени к абхазскому побережью достаточно регулярно стали ходить суда «Черноморской пароходной компании».

В 1847 году Сухум возведен в статус портового торгового города и в Сухумский порт стали чаще заходить торговые и пассажирские суда.

Во время Отечественной войны народа Абхазии пули и осколки снарядов оставили многочисленные следы на стенах маяка. Эти отметины видны и сегодня. В настоящее время маяк закрыт для посещения.

С 2005 года он находится на балансе Гидрофизического института, сотрудники присматривают за ним, и периодически прочищают фонари.

160-летний маяк состоит в Государственном списке объектов под номером №256.

Об этом сообщает сайт столицы.