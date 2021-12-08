В ТКУАРЧАЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА ПОГИБ МАЛЬЧИК 14 ЛЕТ

Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 03 часа 38 минут. На место происшествия выехали три пожарных расчета. К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь полностью охватил квартиру. Сообщает пресс-служба МЧС.

В результате пожара погиб 14 летний подросток. По словам спасателей, он задохнулся от угарного газа. Также частично выгорела и вторая квартира, расположенная рядом. По предварительной версии причиной пожара стал электронагревательный прибор.