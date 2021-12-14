Ситуация с короновирусной инфекцией остается сложной. На данный момент во всех районах отмечается рост больных. Рост числа больных присутствует во всех районах. За эти два дня идет наплыв больных в Сухумскую, Ткуарчалскую, Очамчырскую больницы.

Сухум. 14 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии отмечается рост заболеваний ковидом во всех районах, сказал министр здравоохранения РА Эдуард Бутба в прямом эфире Абхазского ТВ.

Рост заболевших отразился и на прямом эфире, поскольку главные врачи вынуждены были уйти в «красную зону» из-за большого числа поступающих в больницы людей.

Бутба подчеркнул, что ситуация сложная и тревожная и ухудшается после свадебных и торжественных мероприятий который проходят еженедельно в Абхазии. Больные через 10 дней поступают в лечебные учреждения, в достаточно тяжелом состоянии и это тенденция после свадеб, похорон и поминальных мероприятий.

В Очамчырском районе семьями болеют и семьями находятся в больницах.

По словам Бутба из 80 тестов в Очамчырском районе более половины заражены ковидом. Три семьи после определённых мероприятий поступили в больницу.

«Мы знаем, что к сожалению, несмотря на призывы властей, в деревнях проводились свадьбы. Запреты игнорируются и это все приводит к таким тяжелым последствиям», – заявил министр.

Касаясь вопроса вакцинации Бутба сообщил, что привился сам и вакцинировались его близкие.

Министр вновь обратился к жителям Абхазии, чтобы соблюдали все меры эпидобстаовки, поскольку она очень сложная и тревожная.

Главный врач Гагрской ЦРБ Индира Арчелия сообщила, что в районе, также как и во всех других наблюдается рост пациентов.

«На 12 декабря активных сейчас 305 человек. Это люди на амбулаторном лечении на дому. В стационаре находится 20 человек», – уточила Арсалия.

Главврач Гагрской ЦРБ отметила низкий процент вакцинирования среди жителей района, как по всей Абхазии.

« У нас в Гагрском районе проживает 40 тысяч человек. Вакцинировано 1 314 человек. Первым компонентом «Спутник V» вакцинировались 202 человека. Это всего лишь 3% от общего числа. Этого недостаточно», – подчеркнула она.

Индира Арсалия привела в пример эпидемию испанского гриппа в ХХ веке, которая была и в Абхазии. В мире «испанка» унесла жизни 100 миллионов человек, из заболевших 500 млн.

«Если пойдет по худшему сценарию, то наше 250 тысяч населения – 30% зараженности ковидом это 75 тысяч человек и летальность будет 12,5 тысяч. Это по самому худшему сценарию. Мы должны быть готовы к разным вариантам. Если такой сценарий пойдет по худшему по Гагрскому району, где 40 тысяч населения, то летальность будет 2 000 человек. Для Гагры 2 тысяч, человек – это каждый второй. Наши люди должны должно подумать об этом», – резюмировала главврач.

Сегодня по Гагрскомй району 86 летальных случаев.

Чтобы не допустить худшего сценария, есть правила, которых надо придерживаться – это карантинные меры и вакцинация, считает Арсалия.

«Другого еще не придумали. То чем мы сегодня занимаемся, это всего лишь пытаемся сохранить чью-то жизнь и делаем уже это их последних сил. Но мы не видим помощи от населения в этом плане. До сих пор есть люди не верящие в эту болезнь, утверждают, что вакцина страшна. Ее боятся и не могут объяснить причину страха перед вакциной», – сказала главврач.

Ковидэпидемия продолжается, сегодня от нее умирают люди. В Гагрском районе уже нет семьи, куда эта беда не пришла.

«Ну сколько нужно времени, чтобы люди поняли, что это такое. За каждым массовым мероприятием следует всплеск заболевших. Люди, которые посещают свадьбы или другие мероприятия не ведут статистику, они не следят за заболеваем, это наша работа. И мы видим с чем нам приходиться сталкиваться. Люди, которые попадают в стационар, среди них есть молодые, которые не принимали никакие рекомендации карантинных мер, рекомендации по вакцинации. Но после болезни, даже среди тех, кого мы вели амбулаторно, уже есть желание вакцинироваться, потому как они уже перенесли это заболевание или видел как болеют люди», – уточила Арсалия.

Всего по Абхазии от ковида умерли 539 человек.

Потеря даже одного человека для Абхазии это трагедия. Наши люди не хотят понимать, что посетив массовые мероприятия они подвергают опасности себя и своих близких. В преддверии новогодних праздников известно, что заказаны корпоративные застолья, не исключено, что после праздников опять будет рост числа заболевших коронавирусом. Медперсонал больниц работает второй год в «красной зоне» с тяжелобольными.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба вновь обратился к людям поберечь себя и соблюдать нормы поведения в период пандемии.