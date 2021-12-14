РОССИЯ РАЗВЕРНЕТ «САНИТАРНЫЙ ЩИТ» НА ГРАНИЦЕ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ КОВИДА

Сухум. 14 декабря 2021. Абхазия-Информ. Россия с нового года развернет «санитарный щит» на границе – почти 100 пунктов пропуска оснастят автоматической системой и устройствами для считывания данных прибывающих в страну. Это предусматривает обновленный план действий, который правительство разработало по поручению Путина. Другие предложения – усилить контроль за ограничениями в праздники и испытать новый кожный тест на иммунитет к ковиду.

Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту Владимиру Путину обновленный план действий по сдерживанию коронавируса, разработанный по его поручению. Предложения она перечислила на совещании правительства с Путиным, которое транслировал в YouTube телеканал «Россия 24».

Один из блоков этого плана предусматривает создание «санитарного щита» на российских границах, рассказала Голикова.

По ее словам, с января 2022 года 99 пропускных пунктов через границу оснастят автоматическими системами пропуска пассажиров и «мобильными устройствами для считывания данных о прибывающих» в Россию.

Кроме того, по словам Голиковой, регионам поручено усилить контроль за соблюдением принятых ранее санитарных ограничений в преддверии и во время новогодних праздников – особенно в местах массовых скоплений людей.

«Традиционно предпраздничные периоды влекут большое скопление людей, безусловно, корпоративы. У нас есть беспокойство, чтобы мы не получили рост нагрузки на медицинский персонал и медицинские организации сразу после праздников», – сказала она.

По ее словам, власти также выделят 89 млн рублей на проведение полногеномного секвенирования вируса COVID-19, включая новый штамм «омикрон». Отдельное внимание будет уделяться и «повышению эффективности тест-систем», например в декабре начнутся клинические испытания кожного теста на наличие клеточного иммунитета к ковиду, рассказала Голикова.

Кроме того, правительство совместно с Минпромторгом и производителями намерено добиваться повышения доступности тестов на коронавирус, включая экспресс-тесты. Власти также продлят на 2022 год выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, заключила вице-премьер.

Ранее российские власти на фоне сообщений о новом штамме ограничили въезд для иностранцев из ЮАР и ряда других стран, где выявили «омикрон».

Россиян, возвращающихся из этих стран, обязали соблюдать 14-дневную изоляцию.