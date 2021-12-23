ТПП АБХАЗИИ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. В бизнес-центре «Эверест» в Сухуме прошел бизнес-завтрак с новыми членами Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, в ходе которого представители предпринимательского сообщества не только получили членские свидетельства, но и смогли пообщаться в неформальной обстановке, и обменяться мнениями. Президент ТПП Тамила Мерцхулава поздравив новичков отметила, что данное мероприятие стало ежегодной традицией и особенно радует, что большинство вступивших в палату – молодые предприниматели.