ТПП АБХАЗИИ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. В бизнес-центре «Эверест» в Сухуме прошел бизнес-завтрак с новыми членами Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, в ходе которого представители предпринимательского сообщества не только получили членские свидетельства, но и смогли пообщаться в неформальной обстановке, и обменяться мнениями.
Президент ТПП Тамила Мерцхулава поздравив новичков отметила, что данное мероприятие стало ежегодной традицией и особенно радует, что большинство вступивших в палату – молодые предприниматели.
Она напомнила, что из-за пандемии пришлось переносить эту встречу, но сегодня есть возможность собраться за дружеским столом и пообщаться, что способствует сближению и доверительным отношениям.
«В последнее время прослеживается тенденция роста членской базы, а это важнейший показатель нашей работы. Многие из присутствующих имеют давнюю связь с палатой, а вступление в нее – это очередная ступень в развитии вашего бизнеса. Сегодняшняя встреча – это не только вручение членских свидетельств, но и знакомство и общение с единомышленниками», – констатировала президент ТПП.
Тамила Мерцхулава вкратце рассказала, что из себя представляет данная организация.
Затем начальники управлений, проинформировали участников мероприятия как строится деятельность их управлений и какие услуги ими оказываются.
«ТПП работает для вас, у нас есть специалисты, опыт, бизнес-контакты и наша задача сделать для вас максимально комфортные условия сотрудничества. Созданы разные площадки, которые можно использовать для обсуждения наболевших проблем существующих в ваших отраслях и выработки рекомендаций по улучшению ведения бизнеса. Эффективных решений мы можем добиться, только объединив усилия», – отметила президент ТПП.
Она подчеркнула, что и у палаты, и у предпринимателей одна общая цель – сделать экономику Абхазии здоровой, восприимчивой к научно-техническому прогрессу, интегрированной в мировую хозяйственную систему.
«Мы всегда готовы помочь созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, становлению цивилизованных рыночных отношений, развитию делового сотрудничества с зарубежными партнерами. Для решения этих задач специалистами палаты оказываются техническая и экспертная помощь, консультации и прогнозирование, конкретная помощь членам палаты в налаживании устойчивых связей с отечественными и зарубежными партнерами. Если вы не представляете, как подступиться к проблемам юридического или экономического характера, обращайтесь к нам. Мы обязательно найдем решение либо привлечем экспертов, специализирующихся на данной тематике, знающих как вам помочь», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.
Президент ТПП поблагодарила новых членов палаты за доверие и пожелала удачи в работе.
Далее состоялась церемония вручения членских свидетельств. Членская база палаты увеличилась на 23 субъекта предпринимательской деятельности, разной организационно-правовой формы. Это общества с ограниченной ответственностью «Южный проект», «Оливия», «А-легенда», «Абхазские мандарины», «Сделано в Абхазии», «Гарант №1» и индивидуальные предприниматели Эдгар Аргун, Вадим Гунба, Сария Харчилава, Аделина Ардзинба, Неста Мичба, Мадонна Дзкуя, Мариана Жиба, Милана Жиба, Алина Авидзба, Татьяна Арджения, Эсма Арджения, Дмитрий Мушба, Сария Тания, Адгур Кутарба, Мадина Агумава, Шалва Анкваб и Белла Шакрыл.
В завершении мероприятия состоялась нетворкинг-сессия, на которой новые члены палаты – руководители фирм и индивидуальные предприниматели, благодарили палату за проявленное внимание к их деятельности и готовность оказывать всяческую поддержку. Они также рассказали о своих ожиданиях от сотрудничества с ТПП, презентовали свои предприятия, деятельность, продукцию, услуги и достижения.
По общему мнению предпринимателей, очень важно знакомиться, обмениваться информацией и опытом. Многие руководители компаний отмечали, что уже работают в тесной связке со специалистами палаты по разным вопросам поддержки, развития и защиты бизнеса.