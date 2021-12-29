ТИМУР ДЖИНДЖОЛИЯ: ЕСЛИ ЕСТЬ ТОЛИКА СОВЕСТИ, ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД, ОТКЛЮЧИТЕ МАЙНИНГ

«Очень много аварий, локальных возгораний, отключений, помимо тех, которые производятся в связи с ограничениями из-за перегрузок. Произошёл очень резкий, большой рост нагрузок, что приводит к постоянным поломкам и неисправностям. Замучались наши люди, замучалось население, тревожная ситуация на сегодняшний день. Знаем, что большое количество майнинг-аппаратов стоит у людей в домах – по 2 по 3 штуки. Суммарно это нам приносит очень большой урон, потому что их очень много», – говорит Тимур Джинджолия.

Он обращается к тем, у кого стоит оборудование для добычи криптовалюты, отключить его хотя бы в предновогодние дни.

«Хочу обратиться к тем людям – если есть какая-то толика совести, дайте людям встретить новый год, отключите эти машинки, дайте людям хотя бы подготовиться к новому году, и дайте нам тоже спокойно войти в новый год. Не думайте, что я в чем-то сгущаю краски. Абсолютно нет. Я, наверное, не всё говорю о той ситуации, которая сегодня сложилось, но если не будет встречного понимания и движения со стороны наших абонентов, населения города, то новый год мы пройти не сможем. Люди останутся без света. Работаем в авральном режиме уже давно, практически в 7 утра у нас начинается рабочий день, в лучшем случае в 10, а то и в 12 часов ночи попадаем домой», – говорит директор СУЭС.

Он отмечает, что не всегда население понимает, какую сложную работу им приходится проводить, чтобы население не осталось без света.

«Не всегда население нас понимает. Складывается разная ситуация в сетях. Бывает, что нам приходится переводить подстанции, или целые районы, с одного питания на другое. Это всё связано с тем, чтобы обеспечить людей светом, хотя бы каким-нибудь, мы уже о качестве сегодня не говорим, просто о наличии света. Подстанции, на которых был проведён капитальный ремонт, установлено новое оборудование, трансформаторы, – они у нас сегодня плавятся, они горят. В день происходят по два, по три возгорания, на которые мы должны реагировать и исправлять ситуацию. Силы уже на исходе», – отметил Тимур Джинджолия.



Об этом сообщает сайт столицы.