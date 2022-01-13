Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии в ночь с 13 на 14 января празднуют Ажьырныхуа — День сотворения мира и обновления. Этот праздник отмечается официально и является нерабочим днем. О том, как традиционно отмечают Ажьырныҳәа, Апсныпресс рассказала старший научный сотрудник отдела этнографии Госмузея Инга Шамба. Абхазы встречают Новый год дважды, первое празднество – европеизированное, проводят его в ночь с 31 декабря на 1 января, а второе – традиционное Ажьырныҳәа – с 13 на 14января.

При этом именно Ажьырныҳәа считают основным праздником. По словам Инги Шамба, этот праздник отмечают очень многие.Праздник Ажьырныхуа связан с именем божества - покровителя кузнечного дела Шьашәы. Родовая кузница у абхазов всегда считалась священным местом, где происходят обряды, произносятся молитвы и клятвы. В кузне, по традиции, должен стоять исключительно дубовый пень, на нем три обязательных предмета, называемые «х-напык» (три руки): наковальня, щипцы, молот.

Считается, что в кузне и поблизости всегда должно быть убрано и чисто. В случае же, если в доме кузня отсутствует, праздничные обряды происходят в небольших святилищах, расположенных прямо в доме. «Место проведения моления располагается на территории родовой усадьбы, с правой стороны, на открытом, живописном месте. Отведенная кузне территория огораживается, здесь же, рядом с кузней, в земле зарыт ритуальный остроконечный сосуд (аҳаҧшьа) с красным вином, который открывается исключительно во время моления. Обряд моления и жертвоприношение проводит молельщик – старший в доме мужчина. В жертву приносят трехгодичного козла, а также петухов – их численность равна численности мужчин в доме и кур – столько же, сколько женщин», – сказала Инга Шамба.

Перед закатом солнца, когда, по мнению абхазов, Бог у себя дома, все члены семьи идут в кузню. Молельщик приводит туда животное и молится Всевышнему Богу и Шьашәы. «После моления все возвращаются домой, где приносят жертву. Приготовление к празднику продолжается до 10 вечера. Все приготовленное относят в кузню. Здесь молельщик берет часть одного бедра, сердце, печень, голову жертвенного козла и часть хлебного чурека – все это насаживается на жертвенный кол. Молельщик, держа в руке стакан вина, обращается к Всевышнему и Шьашәы и произносит молитву. Далее зажигают восковые свечи и становятся вокруг наковальни, оставаясь здесь до их полного сгорания. По окончании всей церемонии, молельщик вешает на дерево рога жертвенного козла, близко к кузне, в память об Ажьырныҳәа. Все присутствующие пьют по одному стакану вина и закусывают.

Перед уходом домой производят несколько выстрелов – для устрашения «нечистой силы». Все возвращаются к себе домой, где их ждет накрытый стол», – отметила Шамба. По информации этнолога, утром самый старший в доме обходит все хозяйственные постройки и затем с ветками фундука или плюща идет к дому, и, обходя все комнаты, поздравляет домочадцев с Новым годом. Обнимает их и при этом произносит: Ҽаанбзиала! Ҽаанбзиала! (С Новым годом!), раздаривая конфеты и другие сладости.