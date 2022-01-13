ПРИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ ОТКРЫТ ПУНКТ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. При Ткуарчалской ЦРБ открылся пункт скорой помощи. Для вызова машины скорой помощи нужно набрать на горячую линию: +7 840 263 10 82 Скорая помощь будет выезжать по городу, а также в ближайшие села - Бедия, Агубедия, Ацхыда, с. Ткуарчал.

Официальное открытие Ткуарчалской ЦРБ состоялось перед Новым годом. Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что по поручению президента Аслана Бжания для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи. Ткуарчалская ЦРБ стала самым проблемным объектом Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг. Строительство должно было завершиться еще в 2019 году.

Ситуация в ЦРБ была связана с вопросами финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.