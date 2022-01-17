Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ. Утверждены списки избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий на выборы депутатов Парламента.

Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, д. 3.

В границах: с юга: вдоль железной дороги; с востока до улицы Аргун; с запада до границы с Сухумским районом; с севера – улица Агрба четная сторона; с востока – улица Киараз с № 14 по № 20 включительно; с запада – до границы с Сухумским районом, Массив Гумиста включительно.

Предварительное количество избирателей: 5111.

Избирательный округ №2 (Новый район)

Центр: здание СШ №5, ул. Картозия, д.7

В границах: с юга : застройка улицы Аргун, улица Киараз нечетная сторона и четная с 2 по 12; ул. Агрба нечетная сторона; с севера и востока – ул. Северная включительно; с запада – ул. Гумистинская до д.№ 27 включительно.

Предварительное количество избирателей: 5598.

Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)

Центр: домоуправление №4, ул. Эшба 169

В границах: с юга – по ул. Деповская вдоль железной дороги; с запада до улицы Северная; с севера до границы с Сухумским районом; с востока до улицы Трапш включительно.

Предварительное количество избирателей: 4884

Избирательный округ №4 (Северный)

Центр: Городская поликлиника, ул. Дзидзария, д. 20

В границах: с запада – ул. Пачулия и Аланская (включительно); с севера – до границы с Сухумским районом; с востока Сухумская гора; с юга – железная дорога.

Предварительное количество избирателей: 3764.

Избирательный округ №5 (Синопский)

Центр: административный корпус СФТИ, Кодорское шоссе, 665

В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 4256.

Избирательный округ №6 (Центральный)

Центр: Средняя школа №10, ул. Аиааира, д. 33

В границах: с запада – четная сторона ул. Инал–ипа; с севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5421.

Избирательный округ №7 (Библиотека)

Центр: Республиканская библиотека, ул. Лакоба 111

В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; с севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Инал–Ипа; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 5361.

Избирательный округ №8 (Маякский)

Центр: Гидротехнический институт (ГИАНА), ул. Красномаякская

В границах: с запада до границы с Сухумским районом; с севера – железная дорога; с востока – правобережная сторона реки Адзапш; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 4036.

Избирательный округ №9 (Восточный)*

Центр: Детская поликлиника, ул. Лакоба, д.11

В границах: г. Сухум: с запада - четная сторона ул. Званба; с севера – железная дорога и Сухумская гора; с востока – правобережная сторона реки Басла; с юга – берег моря, а также с. Баслата, с. Кяласур, с. Акапа, с. Дзыгута Сухумского района. Предварительное количество избирателей: 3886.

Избирательный округ №10 (Пицундский)

Центр: здание Д/К г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7

В границах: территория г. Пицунда, с. Лдзаа. Предварительное количество избирателей: 4306 Избирательный округ №11 (Бзыпский) Центр: здание администрации п. Бзыпта, ул. Эшба, д. 47а В границах: п. Бзыпта, с. Алахадзы.

Предварительное количество избирателей: 5230.

Избирательный округ №12 (Гагрский)

Центр: здание по ул. Лакоба, д. 17

В границах: территория г. Гагра: от берега моря – ул. Саят-Нова (четная сторона), обе стороны ул. Космонавтов, с. Псахара включительно.

Предварительное количество избирателей: 4389.

Избирательный округ №13 (Гагрский городской)

Центр: здание УГХ, г. Гагра, ул. Демерджипа, 35

В границах: территория г. Гагра, от берега моря ул. Саят-Нова (нечетная сторона) до с. Багрыпста включительно.

Предварительное количество избирателей: 6813.

Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)

Центр: здание администрации п. Цандрыпш,

В границах: п. Цандрыпш, с. Хашпсы, с. Амзара, с. Махадыр, с. Мкялрыпш, с. Гячрыпш, с. Хышхарыпш.

Предварительное количество избирателей: 5429.

Избирательный округ №15 (Отхарский)

Центр: здание администрации с. Отхара

В границах: с.Калдахуара, с.Амжыкухуа, с.Блабырхуа, пос. Мысра, с. Бармыш, с. Отхара, с. Мгудзырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3142.

Избирательный округ №16 (Дурипшский)

Центр: здание администрации с. Дурипш

В границах: с. Дурипш, с. Хуап, с. Звандрыпш, с. Хыпста, с. Джырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3952.

Избирательный округ №17 (Лыхнынский)

Центр: здание администрации с. Лыхны

В границах с. Лыхны.

Предварительное количество избирателей: 3578.

Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)

Центр: здание Дома отдыха «Алашара»

В границах: с запада – до границы с. Лыхны; с севера – до границы с. Лыхны; с востока – нечетная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря.

Предварительное количество избирателей: 3666.

Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)

Центр: здание районного отдела социального обеспечения, ул. Махаджиров, 8

В границах: с запада – четная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря; с северо – запада – до границы с. Лыхны; с северо – востока – до границы с. Куланырхуа.

Предварительное количество избирателей: 3143.

Избирательный округ №20 (Аацынский)

Центр: здание администрации с. Аацы

В границах: с. Аацы, с. Куланырхуа, с. Абгархук, с. Ачандара, с. Мцара, с. Приморское.

Предварительное количество избирателей: 3678.

Избирательный округ №21 (Н.Афонский)

Центр: здание Дворца молодежи г. Новый Афон, ул. Ладария, д.3

В границах: г. Н. Афон, с. Анхуа, с. Псырдзха.

Предварительное количество избирателей: 2648.

Избирательный округ №22 (Эшерский)

Центр: здание администрации с. Эшера

В границах: с. Эшера, с. В. Эшера, с. Псху.

Предварительное количество избирателей: 2353.

Избирательный округ №23 (Гумистинский)

Центр: здание администрации с. Гумиста

В границах: с. Яштхуа, с. Гумиста, с. Гума, с. Апра.

Предварительное количество избирателей: 3234.

Избирательный округ №24 (Пшапский)

Центр: здание администрации с. Пшап

В границах: с. Пшап, пос. Гулрыпш без улиц Симонова, Кольцевой, пл. Конституции.

Предварительное количество избирателей: 3328.

Избирательный округ №25 (Мачарский)

Центр: здание администрации с. Мачара, ул Абжуйское шоссе, д. 145

В границах: с. Багбаран, с. Цабал, с. Мархяул, с. Мачара, с. Ажара, пос. Гулрыпш с улицами Симонова, Кольцевой, пл. Конституции.

Предварительное количество избирателей: 5165.

Избирательный округ №26 (Драндский)

Центр: здание администрации пос. Дранда

В границах: с. Кацикыт, с. Бабышира, пос. Дранда.

Предварительное количество избирателей: 3924.

Избирательный округ №27 (Баслахуский)

Центр: здание Д/К с. Баслаху

В границах: с. Баслаху, с. Маркула, с. Джал, с. Ачгуара, с. Шешелет.

Предварительное количество избирателей: 2332.

Избирательный округ №28 (Гупский)

Центр: здание администрации с. Гуп

В границах: с. Арасадзых, с. Гуп, с. Акуаскиа, с. Река, с. Пакуаш.

Предварительное количество избирателей: 2234.

Избирательный округ №29 (Члоуский)

Центр: здание Д/К с. Члоу

В границах: с. Члоу, с. Мыку, с. Араду, с. Тхина, с. Уатап.

Предварительное количество избирателей: 2548.

Избирательный округ №30 (Кутолский).

Центр: здание администрации с. Кутол

В границах: с. Кутол, с. Джгярда, с. Гуада, с. Лабра, с. Лашкиндар.

Предварительное количество избирателей: 2491.

Избирательный округ №31 (Кындыгский)

Центр: здание администрации с. Кындыг

В границах: с. Атара, с. Адзюбжа, с. Аракич, с. Атара-Армянская, с. Кындыг, с. Тамыш.

Предварительное количество избирателей: 2485.

Избирательный округ №32 (Очамчырский)

Центр: здание администрации Очамчырского района, ул. Шинкуба, д. 65

В границах: г. Очамчыра, с. Елыр.

Предварительное количество избирателей: 4066.

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)

Центр: здание ГЖКУ, ул. Абжуйская, д. 16

В границах: г. Ткуарчал (Акармара, Джантуоху, Поляна и Харчилава), по городу все ул. по правому берегу реки Аалдзга, за исключением ул. Лакоба, Индустриальной, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова.

Предварительное количество избирателей: 3876.

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)

Центр: здание средней школы №4, ул. Лакоба, д. 20

В границах: по городу все улицы по левому берегу реки Аалдзга, ул. Лакоба, Индустриальная, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова, с. Ткуарчал, с. Бедиа, Агубедиа, Бедиа ду.

Предварительное количество избирателей: 1954.

Избирательный округ №35 (Галский)

Центр: здание администрации Галского района.

В границах: Галский район, с. Чхуартал, с. Уакум, с. Царча, с. Гумаркыт, с. Галхуч, с. Гумрышь, с. Речху.

Предварительное количество избирателей: 1359.

* Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 12 января .2022 года образован избирательный округ №9 (Восточный) путем выведения в границах избирательных участков №3 и №4 из границ избирательного округа №4 (Северный) и присоединения к ним избирательных участков Баслатского избирательного округа. Данное Решение было принято исходя из принципа равной численности (пропорциональности) избирателей в избирательных округах.