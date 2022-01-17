 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Новости Вторник, 18 января 2022 00:22
Оцените материал
(0 голосов)
УТВЕРЖДЕНЫ СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ. Утверждены списки избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий на выборы депутатов Парламента.

Избирательный округ №1 (Новый район)

Центр: Домоуправление №5, ул. Агрба, д. 3. 
В границах: с юга: вдоль железной дороги; с востока до улицы Аргун; с запада до границы с Сухумским районом; с севера – улица Агрба четная сторона; с востока – улица Киараз с № 14 по № 20 включительно; с запада – до границы с Сухумским районом, Массив Гумиста включительно. 
Предварительное количество избирателей: 5111.

Избирательный округ №2 (Новый район)

Центр: здание СШ №5, ул. Картозия, д.7 
В границах: с юга : застройка улицы Аргун, улица Киараз нечетная сторона и четная с 2 по 12; ул. Агрба нечетная сторона; с севера и востока – ул. Северная включительно; с запада – ул. Гумистинская до д.№ 27 включительно.                                                   
Предварительное количество избирателей: 5598.

Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)

Центр: домоуправление №4, ул. Эшба 169 
В границах: с юга – по ул. Деповская вдоль железной дороги; с запада до улицы Северная; с севера до границы с Сухумским районом; с востока до улицы Трапш включительно. 
Предварительное количество избирателей: 4884

Избирательный округ №4 (Северный)

Центр: Городская поликлиника, ул. Дзидзария, д. 20 
В границах: с запада – ул. Пачулия и Аланская (включительно); с севера – до границы с Сухумским районом; с востока Сухумская гора; с юга – железная дорога. 
Предварительное количество избирателей: 3764.

Избирательный округ №5 (Синопский)

Центр: административный корпус СФТИ, Кодорское шоссе, 665 
В границах: с запада – левобережная сторона реки Басла; с севера – до границы с Сухумским районом; с востока – правобережная сторона реки Келасур; с юга – берег моря. 
Предварительное количество избирателей: 4256.

Избирательный округ №6 (Центральный)

Центр: Средняя школа №10, ул. Аиааира, д. 33 
В границах: с запада – четная сторона ул. Инал–ипа; с севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Званба; с юга – берег моря.
Предварительное количество избирателей: 5421.

Избирательный округ №7 (Библиотека)

Центр: Республиканская библиотека, ул. Лакоба 111 
В границах: с запада – левобережная сторона реки Адзапш; с севера железная дорога; с востока – нечетная сторона ул. Инал–Ипа; с юга – берег моря. 
Предварительное количество избирателей: 5361.

Избирательный округ №8 (Маякский)

Центр: Гидротехнический институт (ГИАНА), ул. Красномаякская 
В границах: с запада до границы с Сухумским районом; с севера – железная дорога; с востока – правобережная сторона реки Адзапш; с юга – берег моря. 
Предварительное количество избирателей: 4036.

Избирательный округ №9 (Восточный)*

Центр: Детская поликлиника, ул. Лакоба, д.11 
В границах: г. Сухум: с запада - четная сторона ул. Званба; с севера – железная дорога и Сухумская гора; с востока – правобережная сторона реки Басла; с юга – берег моря, а также с. Баслата, с. Кяласур, с. Акапа, с. Дзыгута Сухумского района. Предварительное количество избирателей: 3886.

Избирательный округ №10 (Пицундский)

Центр: здание Д/К г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7 
В границах: территория г. Пицунда, с. Лдзаа. Предварительное количество избирателей: 4306 Избирательный округ №11 (Бзыпский) Центр: здание администрации п. Бзыпта, ул. Эшба, д. 47а В границах: п. Бзыпта, с. Алахадзы. 
Предварительное количество избирателей: 5230.

Избирательный округ №12 (Гагрский)

Центр: здание по ул. Лакоба, д. 17 
В границах: территория г. Гагра: от берега моря – ул. Саят-Нова (четная сторона), обе стороны ул. Космонавтов, с. Псахара включительно. 
Предварительное количество избирателей: 4389.

Избирательный округ №13 (Гагрский городской)

Центр: здание УГХ, г. Гагра, ул. Демерджипа, 35 
В границах: территория г. Гагра, от берега моря ул. Саят-Нова (нечетная сторона) до с. Багрыпста включительно. 
Предварительное количество избирателей: 6813.

Избирательный округ №14 (Цандрыпшский)

Центр: здание администрации п. Цандрыпш, 
В границах: п. Цандрыпш, с. Хашпсы, с. Амзара, с. Махадыр, с. Мкялрыпш, с. Гячрыпш, с. Хышхарыпш. 
Предварительное количество избирателей: 5429.

Избирательный округ №15 (Отхарский)

Центр: здание администрации с. Отхара 
В границах: с.Калдахуара, с.Амжыкухуа, с.Блабырхуа, пос. Мысра, с. Бармыш, с. Отхара, с. Мгудзырхуа. 
Предварительное количество избирателей: 3142.

Избирательный округ №16 (Дурипшский)

Центр: здание администрации с. Дурипш 
В границах: с. Дурипш, с. Хуап, с. Звандрыпш, с. Хыпста, с. Джырхуа. 
Предварительное количество избирателей: 3952.

Избирательный округ №17 (Лыхнынский)

Центр: здание администрации с. Лыхны 
В границах с. Лыхны. 
Предварительное количество избирателей: 3578.

Избирательный округ №18 (Гудаутский городской первый)

Центр: здание Дома отдыха «Алашара» 
В границах: с запада – до границы с. Лыхны; с севера – до границы с. Лыхны; с востока – нечетная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря.   
Предварительное количество избирателей: 3666.

Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)

Центр: здание районного отдела социального обеспечения, ул. Махаджиров, 8 
В границах: с запада – четная сторона ул. Пушкина; с юга – берег моря; с северо – запада – до границы с. Лыхны; с северо – востока – до границы с. Куланырхуа. 
Предварительное количество избирателей: 3143.

Избирательный округ №20 (Аацынский)

Центр: здание администрации с. Аацы 
В границах: с. Аацы, с. Куланырхуа, с. Абгархук, с. Ачандара, с. Мцара, с. Приморское. 
Предварительное количество избирателей: 3678.

Избирательный округ №21 (Н.Афонский)

Центр: здание Дворца молодежи г. Новый Афон, ул. Ладария, д.3 
В границах: г. Н. Афон, с. Анхуа, с. Псырдзха. 
Предварительное количество избирателей: 2648.

Избирательный округ №22 (Эшерский)

Центр: здание администрации с. Эшера 
В границах: с. Эшера, с. В. Эшера, с. Псху. 
Предварительное количество избирателей: 2353.

Избирательный округ №23 (Гумистинский)

Центр: здание администрации с. Гумиста 
В границах: с. Яштхуа, с. Гумиста, с. Гума, с. Апра. 
Предварительное количество избирателей: 3234.

Избирательный округ №24 (Пшапский)

Центр: здание администрации с. Пшап 
В границах: с. Пшап, пос. Гулрыпш без улиц Симонова, Кольцевой, пл. Конституции. 
Предварительное количество избирателей: 3328.

Избирательный округ №25 (Мачарский)

Центр: здание администрации с. Мачара, ул Абжуйское шоссе, д. 145 
В границах: с. Багбаран, с. Цабал, с. Мархяул, с. Мачара, с. Ажара, пос. Гулрыпш с улицами Симонова, Кольцевой, пл. Конституции. 
Предварительное количество избирателей: 5165.

Избирательный округ №26 (Драндский)

Центр: здание администрации пос. Дранда 
В границах: с. Кацикыт, с. Бабышира, пос. Дранда. 
Предварительное количество избирателей: 3924.

Избирательный округ №27 (Баслахуский)

Центр: здание Д/К с. Баслаху 
В границах: с. Баслаху, с. Маркула, с. Джал, с. Ачгуара, с. Шешелет. 
Предварительное количество избирателей: 2332.

Избирательный округ №28 (Гупский)

Центр: здание администрации с. Гуп 
В границах: с. Арасадзых, с. Гуп, с. Акуаскиа, с. Река, с. Пакуаш. 
Предварительное количество избирателей: 2234.

Избирательный округ №29 (Члоуский)

Центр: здание Д/К с. Члоу 
В границах: с. Члоу, с. Мыку, с. Араду, с. Тхина, с. Уатап. 
Предварительное количество избирателей: 2548.

Избирательный округ №30 (Кутолский).

Центр: здание администрации с. Кутол 
В границах: с. Кутол, с. Джгярда, с. Гуада, с. Лабра, с. Лашкиндар. 
Предварительное количество избирателей: 2491.

Избирательный округ №31 (Кындыгский)

Центр: здание администрации с. Кындыг 
В границах: с. Атара, с. Адзюбжа, с. Аракич, с. Атара-Армянская, с. Кындыг,          с. Тамыш. 
Предварительное количество избирателей: 2485.

Избирательный округ №32 (Очамчырский)

Центр: здание администрации Очамчырского района, ул. Шинкуба, д. 65 
В границах: г. Очамчыра, с. Елыр. 
Предварительное количество избирателей: 4066.

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)

Центр: здание ГЖКУ, ул. Абжуйская, д. 16 
В границах: г. Ткуарчал (Акармара, Джантуоху, Поляна и Харчилава), по городу все ул. по правому берегу реки Аалдзга, за исключением ул. Лакоба, Индустриальной, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова. 
Предварительное количество избирателей: 3876.

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)

Центр: здание средней школы №4, ул. Лакоба, д. 20 
В границах: по городу все улицы по левому берегу реки Аалдзга, ул. Лакоба, Индустриальная, Чачхалия, Братьев Матуа, Островского, Чехова, с. Ткуарчал, с. Бедиа, Агубедиа, Бедиа ду. 
Предварительное количество избирателей: 1954.

Избирательный округ №35 (Галский)

Центр: здание администрации Галского района. 
В границах: Галский район, с. Чхуартал, с. Уакум, с. Царча, с. Гумаркыт, с. Галхуч, с. Гумрышь, с. Речху. 
Предварительное количество избирателей: 1359.

* Решением Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 12 января .2022 года образован избирательный округ №9 (Восточный) путем выведения в границах избирательных участков №3 и №4 из границ избирательного округа №4 (Северный) и присоединения к ним избирательных участков Баслатского избирательного округа. Данное Решение было принято исходя из принципа равной численности (пропорциональности) избирателей в избирательных округах.   

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 18 января 2022 00:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ВАЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТУРЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.