Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума под председательством Беслана Эшба состоялось первое заседание в 2022 году оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют и незаконным подключениям к сетям.

Участники заседания отметили, что в связи с резким наступлением холодов, практически по всем подстанциям зафиксировано серьезное увеличение нагрузок. «Будем надеяться, что в этом году у нас будет меньше проблем в энергетике, чем в прошлом. Год начался без особых проблем, но с наступлением холодов по всем направлениям увеличились нагрузки. Какие меры на сегодняшний день можно предпринять, для того чтобы улучшить ситуацию, стабилизировать ее и уйти на минимальное отключение, если возможно?» – спросил присутствующих энергетиков Беслан Эшба.

Запредельные нагрузки на электросети, большое количество обрывов, аварий, выходов из строя трансформаторов, сообщил о довольно-таки сложной ситуации начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

На совещании отметили, что населению уже невмоготу постоянные отключения. И люди, и сотрудники СУЭС измучились. Все это время всевозможные обрывы и аварии, которые происходят из-за нагрузок на электросети в дождь, в снег, в холод, ночью и днем, устраняют простые рабочие.

Как поделился Тимур Джинджолия, многие из них простудились. На этой неделе смогли выйти на работу только 20 процентов рабочих. При этом работа по устранению аварий продолжается непрерывно.

По мнению начальника отдела «Энергосбыт» СУЭС Джамбулата Аршба, львиная доля увеличения нагрузок происходит из-за обогревателей. Даже в частных домах предпочитают отапливать комнаты электроприборами, нежели затопить камины и печки, купив дрова на зиму. Потому что так выходит дешевле, а о неудобствах жителей многоквартирных домов им думать не резон.

Джамбулат Аршба сообщил о сборе оплаты за электроэнергию в декабре, а также озвучил годовые показатели.

«В 2021 году собрали 100 миллионов 301 тысячу 700 рублей. Из них население заплатило всего 45 миллионов 678 тысяч 901 рубль; индивидуальные предприниматели 16 миллионов 205 тысяч 264 рубля, коммерческие организации 38 миллионов 417 тысяч рублей. Это превысило показатели 2020 года на 18 миллионов рублей. В декабре 2020 года собрано 15 миллионов 300 тысяч рублей. Из них 6 миллионов 800 тысяч рублей заплатило население, индивидуальные предприниматели 1 миллион 500 тысяч рублей, коммерческие организации и предприятия 7 миллионов рублей», – проинформировал начальник отдела «Энергосбыт».

Участники совещания сошлись во мнении, что только усилением трансформаторных мощностей, решить проблему электросетей не удастся. Продолжатся рейдовые мероприятия по выявлению оборудования для добычи криптовалюты.

Из-за нагрузок перегорают не только фидеры, но и взрываются рубильники на 600 ампер, чего раньше никогда не было.

«Рейдовые мероприятия не останавливаем, работаем каждый день. «Энегонадзор» постоянно должен присутствовать на этих мероприятиях, наравне с СУЭС и милицией. Работаем и отрабатываем адреса каждый день. Вышли уже из праздников. На местах домоуправы знают, где чаще всего выключается свет, вам и виднее должно быть, не по предохранителям и трансформаторам, а по людям можете судить. Это главнее! Справедливо недовольство людей», – признал Беслан Эшба.

Энергетики фиксируют по показателям подстанций, в каких районах столицы большое потребление электроэнергии. Совместно с милицией и домоуправами энергетики вновь будут проводить подворовой обход.

На совещании обозначили конкретные улицы, где рейдовые мероприятия начнутся с 21 января.

Об этом сообщает сайт столицы.