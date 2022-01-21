ЭХО ВОЙНЫ
Новости Пятница, 21 января 2022 16:25
Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. Жители села Кындыг, Очамчырского района обнаружили на одном из участков выстрел к противотанковому гранатомёту РПГ-7 времён Отечественной войны 1992-93 годов и обратились в МЧС РА.
Прибывшие на место обнаружения сотрудники пиротехнического отдела спасательного ведомства страны уничтожили найденный взрывоопасный предмет.
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