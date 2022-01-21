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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИРАКЛИЯ ТУЖБА О КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ МИД АБХАЗИИ

Новости Пятница, 21 января 2022 16:28
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КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИРАКЛИЯ ТУЖБА О КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. Согласно статье 53 Конституции Республики Абхазия, Президент страны определяет основные направления внешней политики. В соответствии с Указом Президента Республики Абхазия «О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики» от 6 ноября 2006 года, МИД Абхазии является главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями, осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств нашей Республики, реализует внешнеполитический курс Президента страны.

Одна из базовых задач Министерства, согласно Указу заключается в обеспечении единой и согласованной внешней политики нашего государства. Согласно утвержденной координирующей роли МИД, органы исполнительной власти обязаны информировать Министерство иностранных дел об осуществляемой ими международной деятельности и любых международных контактах: официальных поездках, консультациях и переговорах, предполагаемых к подписанию документах и других договоренностях.

Хотел бы подчеркнуть, что работа в этом направлении будет усилена. В целях практической реализации положений Указа, в Министерстве утверждена система координации и взаимодействия внешнеполитического ведомства с органами государственной власти. Даны конкретные поручения сотрудникам МИД Абхазии, которые будут осуществлять прямое взаимодействие с органами исполнительной власти, администрациями городов и районов. 

Не сомневаемся в профессионализме наших коллег, осознающих системную важность скоординированной работы по обеспечению единого согласованного внешнеполитического курса Республики Абхазия. Рассчитываем на то, что органы исполнительной власти обратят самое пристальное внимание на этот важный аспект и в соответствии с действующими нормами будут оказывать нашему ведомству максимальную поддержку. Эффективность нашей внешней политики будет определяться единством и согласованностью наших действий.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 21 января 2022 16:29

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