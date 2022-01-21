В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТ ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ
Новости Пятница, 21 января 2022 16:31
Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии началось выдвижение кандидатов в депутаты Парламента.
В Парламент избираются 35 депутатов по мажоритарной избирательной системе Право выдвижения кандидатов в депутаты Парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава Парламента и группам избирателей.
Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. В соответствии со статьей 4 закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», выдвижение кандидатов в депутаты Парламента начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов.
Парламентские выборы указом президента назначены на 12 марта 2022 г.
Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом из избирательных округов. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии.
Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами иных политических партий.
При выдвижении кандидатов в Парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек.
Инициативная группа регистрируется в Центральной избирательной комиссии.
Для выдвижения кандидата в депутаты Парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.
Последнее от Super User
- ЛЮДМИЛА СКОРИК ПРЕДЛАГАЕТ СМЯГЧИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОГО И СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- КАБМИН ВНЁС ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
- КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИРАКЛИЯ ТУЖБА О КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ МИД АБХАЗИИ
- ЭХО ВОЙНЫ
- КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ОФИЦЕРСКОЙ ДОЛЖНОСТИ «ИНСПЕКТОР СЕКРЕТАРИАТА»