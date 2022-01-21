В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТ ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии началось выдвижение кандидатов в депутаты Парламента. В Парламент избираются 35 депутатов по мажоритарной избирательной системе Право выдвижения кандидатов в депутаты Парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава Парламента и группам избирателей. Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. В соответствии со статьей 4 закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», выдвижение кандидатов в депутаты Парламента начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов. Парламентские выборы указом президента назначены на 12 марта 2022 г.