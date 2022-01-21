ЛЮДМИЛА СКОРИК ПРЕДЛАГАЕТ СМЯГЧИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОГО И СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. Т екущей эпидемиологической ситуации и работе региональных санитарно-эпидемиологических служб посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик. Главный санитарный врач республики оценила текущую ситуацию как сложную, но стабильную. На сегодняшний день в стране пока не зарегистрированы пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон».