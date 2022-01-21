ЛЮДМИЛА СКОРИК ПРЕДЛАГАЕТ СМЯГЧИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОГО И СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. Текущей эпидемиологической ситуации и работе региональных санитарно-эпидемиологических служб посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик.
Главный санитарный врач республики оценила текущую ситуацию как сложную, но стабильную. На сегодняшний день в стране пока не зарегистрированы пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон».
Людмила Скорик предложила скорректировать некоторые положения Распоряжения президента Республики Абхазия «О мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», принятого в августе 2021 г.
В частности, по мнению главного санитарного врача, можно рекомендовать смягчить отдельные ограничения в отношении объектов общественного питания, культурного и спортивного назначения.
В случае любого изменения эпидемиологической ситуации в стране – ее улучшения или ухудшения – Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 может оперативно внести соответствующие предложения.
Людмила Скорик предложила внести в действующее Распоряжение изменения, касающиеся допуска на работу сотрудников бюджетных учреждений, не прошедших двухэтапную вакцинацию.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.