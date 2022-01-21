ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. Коллектив Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, под руководством директора, Героя Абхазии М.Ч. Бейя, совместно с Представительством Россотрудничества в Абхазии и поисковым отрядом «Батальон» (г. Реутов Московской области), при содействии активиста РОО «Абхазпоиск» Дениса Дементьева принял участие в акции «Подарим радость детям!».

В ходе акции из Абхазии в реабилитационно-образовательный центр № 105, находящийся на юго-востоке Москвы, в котором живут дети, имеющие интеллектуальные нарушения разной степени тяжести и сопутствующие заболевания, было переправлено до 200 кг мандарин. Фрукты закупались из личных средств сотрудников музея. Посылка пришла аккурат к Крещению Господнему.

Как пишет наш друг и коллега Юлия Кузнецова, командир ПО «Батальон», по словам педагогов, дети счастливы количеству, самому факту внимания и расспрашивают, откуда столько мандарин. Для всех, кто принимал участие в мероприятии, главным счастьем являются детские улыбки и возможность подарить ребятам частичку тепла.

В свою очередь, выражаем благодарность всем, кто содействовал успешному завершению акции и рассчитываем на долговременное сотрудничество.