ТЮРЕМНЫЙ АРЕСТ АНРИКА ИНАПШБА ПРИЗНАН ЗАКОННЫМ

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Темура Тарба, в составе судей Мимозы Цушба и Романа Кварчия рассмотрела кассационную жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022 года в отношении Анрика Инапшба и оставила его под арестом до 8 февраля.

Предварительным следствием А. Инапшба подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Абхазия, по событиям, имевшим место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия.

Анрик Инапшба считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.