СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА СУРМАВА

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. 20 января 2022 Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Майи Квициния в составе судей Мимозы Цушба и Лии Адлейба рассмотрела кассационную жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022 года в отношении Баграта Сурмава и оставила его без изменения.

Предварительным следствием Баграт Сурмава подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) УК Республики Абхазия, по событиям, имевшим место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия.



Постановлением Сухумского городского суда от 13 января 2022 года Баграт Сурмава заключен под стражу сроком на 20 суток, то есть до 28 января 2022 года. Указанный судебный акт был обжалован защитниками в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА.



Баграт Сурмава считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.