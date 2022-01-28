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Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ

Новости Пятница, 28 января 2022 14:02
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В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча с представителями профсоюзов экскурсоводов Абхазии.

Обсуждались вопросы нелегальных экскурсоводов, изменении действующего законодательства в сфере туризма,в частности экскурсионного обслуживания.

Как сообщили в министерстве, речь также шла об актуальных вопросах экскурсионного обслуживания, так как в последнее время появилось много так называемых гидов из России, которые проводят экскурсии и при этом искажают историю Абхазии, обычаи народа, более того, рассказывают мифы о республике, выставляя народ в невыгодном свете и тем самым подрывают имидж государства.

Такие случаи недопустимы, считают в главном туристическом ведомстве страны.

По итогам совещания были определены даты начала приема документов в специализированные образовательные центры для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму.

1. Прием документов на курсы по программе повышения квалификации для экскурсоводов 1 и 2 категории осуществляется с 1 февраля по 18 февраля 2022 г.

2. Обучение на курсах по программе повышения квалификации планируется провести с 21 по 28 февраля 2022 г.

3. Приём документов на курсы по программе подготовки экскурсоводов осуществляется с 1 февраля по 1 марта 2022 г.

4. Обучение по программе подготовки экскурсоводов планируется провести с 1 марта по 15 мая 2022 г.

5. Обучение проходит: В Сухумском государственном колледже +7(840) 226 26 75; Гагрский гуманитарно-промышленный техникум им Б.Г.Кехирипа +7(940) 770 40 72; Абхазский государственный университет, ул. Университетская 1, Биолого-географический факультет.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 28 января 2022 14:07

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