В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ
Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча с представителями профсоюзов экскурсоводов Абхазии.
Обсуждались вопросы нелегальных экскурсоводов, изменении действующего законодательства в сфере туризма,в частности экскурсионного обслуживания.
Как сообщили в министерстве, речь также шла об актуальных вопросах экскурсионного обслуживания, так как в последнее время появилось много так называемых гидов из России, которые проводят экскурсии и при этом искажают историю Абхазии, обычаи народа, более того, рассказывают мифы о республике, выставляя народ в невыгодном свете и тем самым подрывают имидж государства.
Такие случаи недопустимы, считают в главном туристическом ведомстве страны.
По итогам совещания были определены даты начала приема документов в специализированные образовательные центры для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму.
1. Прием документов на курсы по программе повышения квалификации для экскурсоводов 1 и 2 категории осуществляется с 1 февраля по 18 февраля 2022 г.
2. Обучение на курсах по программе повышения квалификации планируется провести с 21 по 28 февраля 2022 г.
3. Приём документов на курсы по программе подготовки экскурсоводов осуществляется с 1 февраля по 1 марта 2022 г.
4. Обучение по программе подготовки экскурсоводов планируется провести с 1 марта по 15 мая 2022 г.
5. Обучение проходит: В Сухумском государственном колледже +7(840) 226 26 75; Гагрский гуманитарно-промышленный техникум им Б.Г.Кехирипа +7(940) 770 40 72; Абхазский государственный университет, ул. Университетская 1, Биолого-географический факультет.
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