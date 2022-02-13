ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 49 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК
Cухум. 13 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 февраля проведено у 713 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 386 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 15 ,в Гагрской ЦРБ – 22, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48808 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 40043 человека.