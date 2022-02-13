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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 49 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК

Новости Воскресенье, 13 февраля 2022 14:50
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 49 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК

Cухум. 13 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 февраля проведено у 713 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 386 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 15 ,в Гагрской ЦРБ – 22, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 11 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48808 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 40043 человека.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 13 февраля 2022 14:52

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