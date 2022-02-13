ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 49 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК

Cухум. 13 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 февраля проведено у 713 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 386 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.