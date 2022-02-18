ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Cухум. 18 февраля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления Гал ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гал подвергнут проверке торговый объект. В результате досмотра обнаружена парфюмерная продукция и краски для волос на общую стоимость 106 700 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК
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12 февраля 2022 г. в зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Абхазии. В результате досмотра багажного отсека автотранспортного средства, управляемого гражданином Республики Абхазия, обнаружен запрещенный к вывозу с таможенной территории Республики Абхазия цветной металл (медь) общим весом 260 кг.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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В зоне таможенного контроля должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации. В результате досмотра автотранспортного средства, управляемого гражданином Республики Абхазия в салонном отделении обнаружена незадекларированная табачная продукция в количестве 4 600 шт.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
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В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Республики Абхазия. В результате досмотра автотранспортного средства, управляемого гражданином Республики Абхазия в салонном отделении обнаружен запрещенный к вывозу с таможенной территории Республики Абхазия цветной металл (медь) общим весом 253 кг.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
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Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Очамчыра подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки была обнаружена вино-водочная продукция и минеральная вода, произведенные в Грузии, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия в количестве 13 бутылок.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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