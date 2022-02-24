ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ СОСТАВЛЯЕТ 51284 ЧЕЛОВЕКА
Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 23 февраля проведено у 411 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 183 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 66 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 36, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента, мужчины 86, 69, и 77 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51284 человека.
Зарегистрировано 645 летальных случаев. Выздоровели 44083 человека.