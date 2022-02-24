ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ СОСТАВЛЯЕТ 51284 ЧЕЛОВЕКА

Cухум. 24 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 23 февраля проведено у 411 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 183 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 66 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.