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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Четверг, 10 марта 2022 14:31
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 10 марта 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК РА в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.  В результате досмотра ручной клади гражданина, следовавшего из Абхазии обнаружена и изъята табачная продукция с абхазскими акцизными марками в количестве 1 000 шт.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК РА в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.  В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 3 880 шт.

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Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК. 

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнуты проверке ряд торговых объектов. В результате проверки обнаружены цветы на общую стоимость 409 110 руб., ввезенные на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия. 

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК. 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 10 марта 2022 14:34

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