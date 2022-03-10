ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 10 марта 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК РА в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия. В результате досмотра ручной клади гражданина, следовавшего из Абхазии обнаружена и изъята табачная продукция с абхазскими акцизными марками в количестве 1 000 шт. Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК РА в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия. В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 3 880 шт.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.



Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнуты проверке ряд торговых объектов. В результате проверки обнаружены цветы на общую стоимость 409 110 руб., ввезенные на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.