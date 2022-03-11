СОБРАНИЕ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Решением собрания судей, в связи с истечением срока полномочии, действовавшего с 2019 года Совета судей, в соответствии со статьей 147 Конституционного закона РА «О судебной власти» был сформирован новый состав Совета судей Республики Абхазия, в который вошли:

• от Конституционного суда Рауль Пантия

• от судов общей юрисдикции – судьи Верховного суда Сафарбей Миканба и Лия Адлейба, судья Гулрыпшского районного суда Игорь Агумава, судья Гудаутского районного суда Мадина Лазарева, судья Гагрского районного суда Асида Аргун и судья Военного суда Республики Абхазия Шаруан Смыр.

• от Арбитражного суда Зураб Агумаа и Омияни Логуа.

Решением Совета судей, председателем Совета судей Республики Абхазия избран судья Арбитражного суда Омяни Логуа, а его заместителем судья Верховного суда Республики Абхазия Лия Адлейба.

В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия состав Совета судей избирается тайным голосованием на Собрании судей сроком на три года.

Совет судей является выборным органом судейского самоуправления, действующим в период между собраниями судей и подотчетен Собранию судей.

Собранием судей Республики Абхазия в соответствии со статьей 151 Конституционного закона РА «О судебной власти» также был доформирован состав Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия, в который вошли:

• от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Маия Квициния и судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия

• от Арбитражного суда Республики Абхазия – Кама Джопуа.

В экзаменационную комиссию Коллегии адвокатов Республики Абхазия от судов Республики Абхазия были введены судья Верховного суда Республики Абхазия Заури Аджинджал и судья Арбитражного суда Республики Абхазия Кама Джинджолия.

На сегодняшнем Собрании судей Республики Абхазия в соответствии со статьей 94 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», впервые избранные на должность судьи суда общей юрисдикции судьи Верховного суда Сафарбей Миканба и Саида Бутба, а также судья Гагрского районного суда Инал Квициния принесли присягу судьи и приступили к исполнению обязанностей по отправлению правосудия.