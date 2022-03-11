ИЗЪЯТО ЗАПРЕЩЕННОЕ К ВВОЗУ ОБОРУДОВАНИЕ

Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия совместно с должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации, в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия Чтян А.С.

В результате досмотра салонного отделения были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 6 ед.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

