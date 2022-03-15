ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ . Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия Н.М. Абухба. В результате досмотра багажного отделения обнаружен и изъят ограниченный к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппарат для извлечения криптовалюты и материнская плата в количестве 4 ед.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.



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Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра подвергнута осмотру находящихся при ней вещей, гражданка Абхазии. В результате досмотра ручной клади обнаружена табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 865 шт.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.