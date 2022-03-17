БЕЖЕНЦЫ С ДОНБАССА ПОСЕТИЛИ КАМАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В АБХАЗИИ

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Беженцы из Донбасса посетили монастырь в Каманах. Игумен Игнатий (Киут), настоятель монастыря Иоанна Златоустого в Каманах рассказал о встрече с гостями.

«На днях в Команский монастырь святителя Ионна Златоуста приезжали беженцы с Донбасса. Я их встретил. Рассказал об истории монастыря и блаженной кончине святителя Иоанна Златоуста, о мученической кончине воина Василиска и Третьем обретении главы Иоанна Златоуста. Беженцы с Донецка с интересом послушали историю монастыря, сделали памятные фото», – сказал отец Игнатий.

Священник сообщил, что беженцы живущие в тургостинице «Айтар», ходят молиться в храм Георгия Победоносца на территории объекта. В свободное время они совершают паломничество по храмам и монастырям Абхазии.

На следующей неделе беженцы вновь приедут в Каманский монастырь и примут участие совместном молебне о здравии, благоденствии и водворении скорейшего мира и справедливости. После молебна в монастыре для беженцев учироят чаепитие.

«Божественная справедливость будет только на Страшном Суде, но справедливый Господь посылает нам страдания для очищения. Абхазия, Донецк и Луганск объединены страданиями, которые очищают нас, закаляют как сталь. Мы закаляемся, становимся крепче и сильнее», – добавил игумен Игнатий.