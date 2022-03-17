 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕЖЕНЦЫ С ДОНБАССА ПОСЕТИЛИ КАМАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 17 марта 2022 23:52
Оцените материал
(0 голосов)
БЕЖЕНЦЫ С ДОНБАССА ПОСЕТИЛИ КАМАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В АБХАЗИИ

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Беженцы из Донбасса посетили монастырь в Каманах. Игумен Игнатий (Киут), настоятель монастыря Иоанна Златоустого в Каманах рассказал о встрече с гостями.

«На днях в Команский монастырь святителя Ионна Златоуста приезжали беженцы с Донбасса. Я их встретил. Рассказал об истории монастыря и блаженной кончине святителя Иоанна Златоуста, о мученической кончине воина Василиска и Третьем обретении главы Иоанна Златоуста. Беженцы с Донецка с интересом послушали историю монастыря, сделали памятные фото», – сказал отец Игнатий.

Священник сообщил, что беженцы живущие в тургостинице «Айтар», ходят молиться в храм Георгия Победоносца на территории объекта. В свободное время они совершают паломничество по храмам и монастырям Абхазии.

На следующей неделе беженцы вновь приедут в Каманский монастырь и примут участие совместном молебне о здравии, благоденствии и водворении скорейшего мира и справедливости. После молебна в монастыре для беженцев учироят чаепитие.

«Божественная справедливость будет только на Страшном Суде, но справедливый Господь посылает нам страдания для очищения. Абхазия, Донецк и Луганск объединены страданиями, которые очищают нас, закаляют как сталь. Мы закаляемся, становимся крепче и сильнее», – добавил игумен Игнатий.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 18 марта 2022 00:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОСФИЛАРМОНИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ НА УКРАИНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.