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Абхазия Информ

В АБХАЗСГОСФИЛАРМОНИИ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ

Новости Пятница, 18 марта 2022 23:11
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В АБХАЗСГОСФИЛАРМОНИИ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. В рамках акции поддержки специальной военной операции Российской Федерации на Украине и восьмилетия со дня подписания договора о принятии в состав РФ Республики Крым и города Севастополь, в Абхазской государственной  филармонии им. Р. Гумба состоялся концерт, на котором выступили абхазские исполнители, а также заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

На концерте  присутствовали вице-президент Бадра Гунба, вице-премьер, министр финансов  Владимир Делба, глава Администрации Сухума Беслан Эшба, представители посольства РФ в РА.

Открывая концерт, заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава сказал:

«Сегодня мы отмечаем восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Возвращение Крыма в свой родной дом показало всему миру единство и сплоченность российского народа. События стали восстановлением исторической справедливости. Можно ли представить сегодня, в век высоких технологий, что кто-то в здравом уме может принять решение об осуществлении блокады. Именно так поступила украинская власть, которая запрещает использовать русский язык. Это ведь настоящий национализм. Народ Абхазии, переживший грузинский национализм, знает каково это, когда людей пытаются лишить родного языка. Сегодня мы поддерживаем нашего стратегического союзника Российскую Федерацию, поддерживаем Президента Российской Федерации. Недавно в Сухуме была проведена акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в ДНР и ЛНР,  с которыми Абхазия  установила  дипломатические отношения», – сказал он.  

Бигвава также отметил, что воссоединение Крыма с Россией прошло строго в соответствии с нормами международного права.

«Результат проведённого референдума – это яркое свидетельство того, что граждане Крыма сделали свой выбор самостоятельно и осознанно. В этот знаменательный день хотелось бы поздравить граждан России и Крыма и пожелать  им  мира, добра и процветания», – сказал он.

Перед концертом выступил и временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов.   

«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем знаменательную дату – воссоединение России с Крымом. Это событие является торжеством исторической справедливости сопоставимым с признанием независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия. Крым в 1954 году, точно так же, как Абхазия, был незаконно включён в состав другой республики. Слава богу,  события 2014 года в Крыму обошлись без жертв, в этом заслуга самих крымчан, а главное России, которая пришла им на помощь в критический момент, когда определялось будущее полуострова и его народа. Международное  сообщество не признаёт легитимным воссоединение Крыма с Россией. Эти же страны отрицают Отечественную войну народа Абхазии и его право на независимость. Российская Федерация и Абхазия будут сами строить своё будущее. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами сегодня», - сказал Литвинов.

После торжественной части началась  концертная программа. Ольга  Кормухина  исполнила  известные песни «Группа крови», «Кукушка», «Moscow Calling».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 18 марта 2022 23:17

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