В СУХУМЕ ОБЪЯСНИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ АБХАЗИИ ВХОДИТЬ В СОСТАВ РОССИИ СТРЕМЛЕНИЕМ К НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. « ИНТЕРФАКС» Бывший премьер-министр Абхазии, председатель партии «Возрождение» Леонид Лакербая заявил, что народ на референдуме принял решение закрепить в Конституции стремление к независимости.

«Народ Абхазии выбрал путь независимости. Это закреплено в Конституции республики и подтверждено на референдуме. Желание народа Абхазии укреплять и развивать независимость своего государства ни в коей мере не означает, что мы не ценим союзнические отношения с Россией», – сказал Лакербая в четверг журналистам в Сухуме.

Он подчеркнул, что Россия – стратегический партнер и союзник Абхазии, выразив благодарность Москве за обеспечение безопасности и помощь в развитии экономики.

Лакербая при этом сообщил, что в Абхазии с уважением относятся к стремлению Южной Осетии войти в состав России.

В четверг президент Абхазии Аслан Бжания в эфире государственного телевидения приветствовал стремление властей Южной Осетии присоединиться к России. А спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил «Интерфаксу», что конституция Абхазии не позволяет республике лишиться независимости.

«Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством», – добавил Кварчия.