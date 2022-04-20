ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК
Новости Четверг, 21 апреля 2022 00:10
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 52 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у четырех из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении пять пациентов, в Ткуарчалской ЦРБ – один пациент.
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ пациентов нет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53601 человек.
Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52912 человек.
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