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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ СТРАН СНГ

Новости Четверг, 21 апреля 2022 00:13
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ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ СТРАН СНГ

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Москве на ВДНХ прошло ежегодное заседание Межгосударственного совета по конгрессной деятельности и выставочно-ярмарочному сотрудничеству стран СНГ.

Перед участниками заседания выступил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ   Ильхом Нематов.

По приглашению организаторов в мероприятии приняла участие делегация Республики Абхазия. В работе Межгосударственного совета нашу страну представлял ипредседатель Попечительского совета Международного культурно-делового центра РА, торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барциц и руководитель группы технического надзора МКДЦ РА Сергей Баженов.

По поручению правительства Абхазии МКДЦ РА исполняет обязательства по Межправительственному соглашению от  2010 г "О создании торгово-выставочного центра Республики Абхазия на ВДНХ".

На заседании подвели итоги деятельности за прошедший год, согласовали план предстоящих работ и перечень выставок и ярмарок, обсудили перспективы функционирования выставочно-торговых центров в национальных павильонах на территории ВДНХ.

На заседании было сообщено о ходе и сроках завершения реконструкции и ввода в эксплуатацию павильона «Абхазия» на ВДНХ.

 В рамках мероприятия состоялась рабочая встреча Олега Барциц и генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова, в ходе которой стороны обсудили вопросы оптимизации сроков восстановления объекта, планы взаимодействия и перспективного сотрудничества республики и ВДНХ совместно с профильными департаментами Правительства Москвы.

По окончании официальной части Олег Барциц посетил с инспекцией павильон «Абхазия», где активно ведутся масштабные работы по реставрации. Было проведено рабочее совещание с участием представителей компании подрядчика и группы технического надзора.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 00:15

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